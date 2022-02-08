Користувач Reddit попросив допомогти йому знайти крихітний гвинтик, що впав на каміння

Буває, випаде дрібний предмет з рук, а шукати його після цього можна вічність. Інколи потрібно, аби хтось глянув свіжим поглядом, що пошуки були успішними.

Так, користувач Reddit впустив на кам'янисту поверхню землі гвинтик, який йому був потрібен для ремонту крана. І знайти сам не зміг. Тож хлопець попросив допомоги на форумі.

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У коментарях не лише швидко помітили той самий гвинтик, а й детально розписали автору посту, де саме треба його шукати.

А один з користувачів відзначив розташування гвинтика прямо на фотографії автора. Він розповів, що на усе в нього пішло менше, ніж п'ять хвилин.

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