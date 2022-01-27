Реакція хлопця на чужу дівчину розвеселила мережу: відео

Пранки не збираються позбавлятись популярності в інтернеті, але "жертва" цього розіграшу просто перевершила всі очікування. Такої реакції від парубка не очікував ніхто!

На платформі Reddit користувач з ніком BakiHanma поділився кумедним відео з пранком, яке доволі швидко припало до душі мережі. За короткий час допис зібрав більше як 55 тисяч балів, а також понад 700 коментарів, пише Радіо MAXIMUM. І це не дивно, адже головний герой просто захопив своєю поведінкою.

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У ролику можна побачити, як дівчина на ескалаторі вирішує потримати за руку хлопця по той бік. Але парубок, який був з власною подружкою, не лише не звернув на це увагу, а ще й розвеселив жестом після "пранку". Тим часом коментатори задумались, чи герой просто побачив камери, чи також не терпить доторків від чужих людей.

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