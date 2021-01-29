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Експерти iFixit оцінили ремонтопридатність Samsung Galaxy Buds Pro: результат засмучує

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Samsung Galaxy Buds Pro перевірили на ремонтопридатність - фото 1
Samsung Galaxy Buds Pro перевірили на ремонтопридатність

До рук експертів лабораторії iFixit, що спеціалізується на розбиранні смартфонів і інших гаджетів популярних брендів, потрапила TWS-гарнітура Samsung Galaxy Buds Pro. Провівши "розтин" аксесуара, інженери вивчили його внутрішню конструкцію і дали оцінку складності ремонту навушників.

Як з'ясувалося у процесі розбирання, корпус Galaxy Buds Pro можна розкрити без ушкодження, використовуючи пластиковий медіатор. "Половинка" навушників, на якій закріплений динамік, легко відділяється, оскільки Samsung подбала про встановлення мініатюрного шлейфа з конектором.

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Плата гарнітури фіксується єдиним гвинтом з класичним хрестоподібним шліцом, завдяки чому її витягання не викликає проблем з підбором інструменту. Під нею розміщений ще один конструктивний елемент, прикріплений до акумулятора за допомогою невеликої кількості клею.

На відміну від попередніх поколінь TWS-навушників Samsung, заміна акумулятора CP1254 місткістю 0,22 Вт*год у Galaxy Buds Pro, за словами експертів, може викликати певні складнощі. Вилучити його з посадкового місця буде непросто, оскільки доведеться відпаяти мініатюрні контакти та розм'якшити клей. Останній пункт фірмового огляду багато у чому вплинув на підсумкову оцінку навушників: вони отримали 3 бали з 10 можливих за шкалою ремонтопридатності лабораторії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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