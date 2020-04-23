Голодні ігри повертаються: коли глядачі побачать новий фільм

Якщо вам сподобалася серія романів "Голодні ігри", то ми можемо вас потішити. Скоро планують зняти продовження популярної у всьому світі франшизи. Над приквелом працюватиме студія Lionsgate. Дізнайтесь, коли чекати на вихід стрічки.

Режисером нової частини франшизи виступить постановник попередніх трьох фільмів Френсіс Лоуренс, який ще у 2015 році говорив, що вважає найцікавішою частиною історії ту, де розкажуть, як зародилася система "голодних ігор".

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Новий фільм отримав назву "Балада співочих птахів і змій" – як і роман автора всієї історії Сюзанни Коллінз. Книга вийде у травні 2020 року.

У травні вийде нова книжка Сюзанни Коллінз

У новій частині глядач побачить світ за 64 роки до подій, описаних у попередніх фільмах франшизи. У центрі сюжету "Балади співочих птахів і змій" – молодий Коріолан Сноу (в серії фільмів його зіграв Дональд Сазерленд) ще до того, як він став злим правителем Панему.

Сноу побачив для себе шанс у тому, щоб змінити долю, коли його обрали наставником на десятих Голодних іграх. Він буде допомагати дівчині з 12-го дистрикту, який через кілька десятиліть буде представляти Катнісс Евердін (Дженніфер Лоуренс).

Дата виходу нової частини франшизи поки не оголошена, як і акторський склад.

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