Корисні поради: 6 способів працювати швидко й ефективно

Розповідаємо вам корисні поради, як покращити свою продуктивність і працювати швидше. Це також допоможе проводити час ефективніше та з користю.

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Як особисті дедлайни та маленькі досяжні цілі допоможуть поліпшити продуктивність?



1. Встановлюйте терміни для кожного завдання

Якщо ви не встановите дедлайну, то витратите на завдання стільки часу, скільки захочете. Але якщо ви обмежите час, то тиск, який ви відчуєте, намагаючись випередити час, змусить вас працювати швидше й завершити справу до закінчення терміну.



2. Розділяйте проєкти на дрібні завдання

Якщо ви розділяєте проєкти на невеликі завдання, то зможете досягати невеликої цілі за один день замість того, щоби досягати однієї основної мети за кілька днів, тижнів або навіть місяців. Постійне відчуття прогресу – це те, що підвищує моральний дух і продуктивність у довгостроковій перспективі.



3. Працюйте поруч з іншими людьми

Якщо ви відчуваєте, що освоїли якесь уміння, але хочете збільшити швидкість, спробуйте працювати поруч з іншими людьми. Коли є ймовірність, що за вами спостерігають і оцінюють те, що ви робите, ваш рівень стресу досягає оптимального рівня, спонукаючи вас працювати старанніше і швидше.



4. Працюйте з урахуванням ультрадіанних ритмів

Найкраще працювати у 90-хвилинному спринті, коли ваше тіло природно заряджене енергією, а потім робити 30-хвилинну паузу для відпочинку, коли ваше тіло природно виснажене. Це дозволяє вам повною мірою використовувати коливання рівня енергії вашого тіла.



5. Слухайте білий шум

Білий шум підтримує концентрацію, тому що він постійний. Він звучить однаково, і ваш мозок звикає до нього. Звукові відволікальні чинники більше на вас не діють. Це підвищує вашу концентрацію на завданні й дозволяє вам працювати швидше.



6. Заспокойте свого внутрішнього перфекціоніста

Досконалість – ворог продуктивності. Повторний перегляд роботи, потрійна перевірка на помилки й виконання додаткової роботи затримують прогрес, виснажують вашу енергію й можуть зруйнувати емоційне здоров’я.

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