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Корисні пончики – простий рецепт за 20 хвилин

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Корисні пончики – простий рецепт за 20 хвилин - фото 1

Приготуйте вдома смачний та корисний смаколик – пончики з гарбуза чи батату! Цей варіант підійде і на сніданок, і на перекус. Читайте далі та дізнайтеся, як їх приготувати!

Платформа "Бережи себе" опублікувала смачний рецепт пончиків з батату.

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Чи можуть пончики бути не просто смачними, а й корисними? Однозначно. І секрет у тому, що ти використаєш для пухкого тіста. Наприклад, можна приготувати пюре з батату або гарбуза", – йдеться в коментарі до рецепта.

Інгредієнти:

  • пюре з 200 г батату або гарбуза
  • 2-3 ст.л. вівсяних пластівців (також можна експериментувати з рисовими, гречаними, амарантовими пластівцями)
  • підсолоджувач, кокосова стружка або борошно за бажанням
  • горішки й сухофрукти для прикрашання
Корисні пончики – простий рецепт за 20 хвилин - фото 518983

Рецепт:

  1. Змішайте яскраве пюре з батату або гарбуза, вівсяні пластівці та підсолоджувач.
  2. Сформуйте з маси кульки та зробіть за допомогою пальців отвір, щоб кульки набули вигляду класичних пончиків.
  3. Прикрасьте красенів горіхами та сухофруктами на поверхні.
  4. У прогрітій до 180°C духовці запікайте протягом 20 хвилин.

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