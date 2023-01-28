Корисні пончики – простий рецепт за 20 хвилин

Приготуйте вдома смачний та корисний смаколик – пончики з гарбуза чи батату! Цей варіант підійде і на сніданок, і на перекус. Читайте далі та дізнайтеся, як їх приготувати!

Платформа "Бережи себе" опублікувала смачний рецепт пончиків з батату.

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Чи можуть пончики бути не просто смачними, а й корисними? Однозначно. І секрет у тому, що ти використаєш для пухкого тіста. Наприклад, можна приготувати пюре з батату або гарбуза", – йдеться в коментарі до рецепта.

Інгредієнти:

пюре з 200 г батату або гарбуза

2-3 ст.л. вівсяних пластівців (також можна експериментувати з рисовими, гречаними, амарантовими пластівцями)

підсолоджувач, кокосова стружка або борошно за бажанням

горішки й сухофрукти для прикрашання

Рецепт:

Змішайте яскраве пюре з батату або гарбуза, вівсяні пластівці та підсолоджувач. Сформуйте з маси кульки та зробіть за допомогою пальців отвір, щоб кульки набули вигляду класичних пончиків. Прикрасьте красенів горіхами та сухофруктами на поверхні. У прогрітій до 180°C духовці запікайте протягом 20 хвилин.

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