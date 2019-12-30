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Корисні і шкідливі властивості червоної ікри

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Червона ікра - фото 1
Червона ікра / unian

Червона ікра – традиційна закуска до новорічного столу. Про її корисні властивості і про те, чому зловживання ікрою може виявитися шкідливим, розповіли лікарі.

"Вживаючи червону ікру, ми отримуємо цілий комплекс вітамінів: це вітаміни А, D, E, K. Крім того, ми отримуємо велику кількість мікроелементів. Це йод, а ще фосфор, калій і кальцій", – пояснили лікарі.

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Червона ікра – це високобілковий продукт, який має багато поліненасичених і мононенасичених жирних кислот. Крім того, цей делікатес є джерелом жирних кислот омега-3. Їх нестача може спровокувати серцево-судинні захворювання, гіпертонію, депресію, діабет і навіть проблеми з репродуктивною системою.

Однак червона ікра, навіть якісна, відрізняється підвищеним вмістом солі. Надмірне вживання такого продукту може стати причиною раннього старіння, зниження імунітету і навіть привести до інсульту. Експерти нагадали, що в 140-грамовій баночці червоної ікри міститься максимальна доза солі, яку людині можна вжити за день.

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Закуска з ікри

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