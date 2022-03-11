Експерт підрахував, скільки коштуватиме паливо в Україні у нових умовах

Експерт "Консалтингової компанії А-95" Сергій Куюн підрахував вартість палива в Україні в нових військових умовах. Ситуація виявилася не катастрофічною.

Про це він написав у своєму фейсбуці.

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За його словами, на європейському паливному ринку "відбувається щось неймовірне". За останні два дні котирування бензину і дизеля в Європі впали на 15-20%, до 200 дол./т і до 340 дол./т на дизель відповідно.

"Схоже, страхи з приводу ембарго щодо Росії зникли. Світ звикається з думкою про майбутнє без кривавих вуглеводнів. Сигналом до зниження очевидно стали заяви Арабських Еміратів, Венесуели й США із закликами збільшити видобуток нафти", – написав Куюн.

Розрахунки Куюна показують, що в нових умовах собівартість поставки за поточними світовими цінами становить 43 гривні за літр.

Скільки коштуватиме паливо в Україні у нових умовах

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