Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Незалежності Танці з зірками 1 вересня

Корейська художниця створює надзвичайні роботи з паперу

  • 6
Неймовірні роботи з паперу - фото 1
Неймовірні роботи з паперу / aworkstation

Ці роботи – не просто витвір мистецтва. Це – знаменита спадщина Династії Чосон (також відомої як династія Лі).

Фантазії майстрині з Кореї не позичати.

І ще: Милість зашкалює: художник створює капелюшки для котів з їх власної вовни

Графічний дизайнер і художниця з паперу Джі Хі Лі з Сеула створює для реклами барвисті і яскраві масштабні моделі продуктів, предметів домашнього ужитку і транспортних засобів. Роботи корейської художниці завжди продумані до найдрібніших деталей і підкуповують своєю акуратністю.

В її галереї робіт можна побачити все: від міського силуету і кішки до сумочки і літака, і, напевно, нема потреби додавати, що все це створено з паперу.

Корейська художниця створює надзвичайні роботи з паперу - фото 349603

Корейська художниця створює надзвичайні роботи з паперу - фото 349604

Корейська художниця створює надзвичайні роботи з паперу - фото 349605

Корейська художниця створює надзвичайні роботи з паперу - фото 349606

Корейська художниця створює надзвичайні роботи з паперу - фото 349607

Корейська художниця створює надзвичайні роботи з паперу - фото 349608

Корейська художниця створює надзвичайні роботи з паперу - фото 349609

Корейська художниця створює надзвичайні роботи з паперу - фото 349610

Читайте також: Скульптура гігантської руки з обличчям розбурхала мережу: ви маєте її бачити

Джерело: aworkstation
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Улюблені українські пісні нашої Незалежності: добірка з 1991-2000
  • Вчора, 18:00
  • 979
15 раритетних фото культових зірок, які освіжать вас у 30-градусну спеку
  • 19 серпня, 18:12
  • 461
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 16 серпня, 11:44
  • 965
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Популярне