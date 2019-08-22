Корейська художниця створює надзвичайні роботи з паперу

Ці роботи – не просто витвір мистецтва. Це – знаменита спадщина Династії Чосон (також відомої як династія Лі).

Фантазії майстрині з Кореї не позичати.

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Графічний дизайнер і художниця з паперу Джі Хі Лі з Сеула створює для реклами барвисті і яскраві масштабні моделі продуктів, предметів домашнього ужитку і транспортних засобів. Роботи корейської художниці завжди продумані до найдрібніших деталей і підкуповують своєю акуратністю.

В її галереї робіт можна побачити все: від міського силуету і кішки до сумочки і літака, і, напевно, нема потреби додавати, що все це створено з паперу.

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