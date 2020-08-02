Корабель SpaceX Crew Dragon з екіпажем летить на Землю: пряма трансляція

З Міжнародної космічної станції на Землю відправився екіпаж пілотованої тест-місії Crew Dragon Endeavour компанії SpaceX в складі астронавтів Боба Бенкена і Дага Херлі. Пряму трансляцію польоту корабля веде NASA.

Передбачуване місце посадки – прибережна смуга в діапазоні між Пенсаколою і Панама-Сіті з відстанню до берега від 40 до 325 км. Погода в потенційних точках приводнення поки що задовільна. Однак процесу може перешкодити ураган Ісайяс, який зараз перебуває над Багамськими островами і неспішно рухається в бік Космічного узбережжя. Пориви вітру в епіцентрі досягають 150 км/год.

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Маса корабля з усім вантажем при відчалюванні – приблизно 12,5 т. Перед цим від нього відокремиться вантажний відсік – він згорить в атмосфері, і корабель "полегшає" до 9,6 т. Теплощит капсули під час спуску зі швидкістю близько 28 000 км/год розігріється майже до 2000°C. Приблизно шість хвилин через перешкоди зв'язку з екіпажем не буде. Витяжні парашути випустять на швидкості 560 км/год на висоті 5,5 км, а головні спрацюють на висоті всього 1,8 км при швидкості 190 км/год.

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