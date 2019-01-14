Корабель Dragon повернувся на Землю після доставки вантажу на МКС

Космічний вантажний корабель Dragon компанії SpaceX повернувся на Землю, приводнився у Тихому океані, після завершення місії з доставки вантажу на Міжнародну космічну станцію (МКС).

На початку квітня SpaceX запустила ракету Falcon 9 з космічним кораблем Dragon, що несе вантаж для Міжнародної космічної станції. Тепер же стало відомо, що корабель Dragon благополучно повернувся на Землю. Вранці понеділка, 14 січня, "космічна вантажівка" відстикувалася від МКС і після шестигодинного спуску сів на воду у Тихому Океані.

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Капсула Dragon, запущена 2 квітня, вже літала до МКС – в 2016 році. Під час останньої місії корабель доставив вантаж вагою 2630 кілограмів, серед якого були експериментальне обладнання і продовольство для екіпажу станції. Зокрема, Dragon доставив супутник RemoveDembris – експериментальний апарат для збору космічного сміття, прилад для дослідження гамма-спалахів ASIM, розроблений Європейським космічним агентством (ЄКА), і інші інструменти.

Повернувшись на Землю, Dragon доставив і вантаж з МКС, вагою близько 1,8 тонни, що містить, зокрема, наукові зразки. Йдеться про матеріали для досліджень, пов'язаних з впливом невагомості на компоненти лікарських препаратів, а також, серед іншого, про матеріали, пов'язаних з вивченням впливу невагомості на рослини (зокрема, на ті, що, як передбачається, можна було б вирощувати на борту станції).

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