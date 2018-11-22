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Копію Ford GT з золота виставлять на торги

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Ford GT з золота - фото 1
Ford GT з золота / robbreport

Аукціонний будинок Sotheby's виставить на онлайн-торги мініатюрну копію Ford GT зразка 2006 року, виконану з двокольорового 18-каратного золота.

Колекційна модель зроблена на замовлення одного з нащадків Генрі Форда. У машинки відкриваються двері, багажник, моторний відсік та крутяться колеса.

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Ford GT першого покоління випустили на честь 100-річного ювілею Ford Motor Company. Зовні середньомоторний спорткар нагадував історичну модель GT40, яка чотири рази поспіль ставала переможцем "24 годин Ле-Мана". Всього підрядником Mayflower Vehicle Systems було зібрано 4038 двухдверок. При цьому забарвленням машин займалася фірма Saleen.

Копію Ford GT з золота виставлять на торги - фото 290657

Ford GT оснащувався 5,4-літровим V8, віддача якого становила 558 кінських сил 678 Нм крутного моменту. Двигун працював в парі з шестиступінчастою "механікою" Ricardo. З місця до ста кілометрів на годину Ford GT розганявся за 3,9 секунди, а його максимальна швидкість складала 330 кілометрів на годину. На розгін до 200 кілометрів на годину купе витрачало 12,3 секунди.

Копію Ford GT з золота виставлять на торги - фото 290658
Копію Ford GT з золота виставлять на торги - фото 290659

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Джерело: robbreport
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