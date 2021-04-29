Копія Хіта Леджера: юний блогер підкорює TikTok

Кадр з фільму "10 речей, які я в тобі ненавиджу "

Австралієць став зіркою мережі через неймовірну схожість з одним із найвідоміших виконавців ролі Джокера. І це не через шалену усмішку, а через вроду.

Австралійський блогер Еддісон Джеймс активно веде профіль у ТікТок, де ділиться кумедними роликами зі своїх буднів. Однак справді вірусним стало відео, де хлопець приєднався до одного з трендів. Його суть полягає у тому, що показати знаменитість, на яку ви схожі.

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Перші кілька секунд блогер прикриває обличчя, а на фоні можна побачити фото актора Хіта Леджера, який став одним із найкращих виконавців ролі "Джокера" та вкрав чимало дівочих сердець. І, здається, Еддісон також мало кого може залишити байдужим, адже він майже копія зірки!

Коментатори також додали, що блогер нагадує мікс Леджера та Джозефа Гордона-Левітта:

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