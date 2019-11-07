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Копенгаген – Динамо: відео голів та огляд матчу ЛЄ 7 листопада 2019

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Копенгаген vs Динамо - фото 1
Копенгаген vs Динамо / 1927.kiev.ua

Київське Динамо в гостях зіграло проти данського Копенгагена у рамках четвертого туру групового етапу Ліги Європи. Матч відбувся у Копенгагені. Дивіться відео голів, а також огляд потужної гри!

Динамо і Копенгаген зустрілися в четвертому турі групового етапу Ліги Європи. У Києві ці команди розійшлися миром з рахунком 1:1. Нагадаємо, команда Михайличенка продовжує утримувати безпрограшну серію, яка вже складає 11 матчів. При цьому фаворитом матчу-відповіді букмекери вважали саме данців.

До слова: Динамо Загреб – Шахтар: відео голів і огляд шаленого матчу Ліги чемпіонів

З перших же хвилин матчу кияни почали активно атакувати. Так, Караваєв на 1 хвилині поєдинку пробив по воротах, але без гола. Данці відповіли дуже швидко: на 4 хвилині відбулася атака Копенгагена лівим флангом: навіс в штрафну Динамо, Бущан не дотягнувся до м'яча і Стаге закотив м'яч у порожній кут.

Дивитись онлайн відео голу Стаге:

І вже на 14 хвилині матчу Динамо заробило пенальті, однак, Циганков, який бив одинадцятиметровий, влучив у правий від себе кут і Йонссон потягнув м'яч, а на добивання ніхто не встиг! Дивіться, як це було:

Дивитись онлайн відео нереалізованого пенальті у виконанні Циганкова:

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Інформація оновлюється

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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