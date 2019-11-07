КОПЕНГАГЕН ▶ ДИНАМО: дивитись онлайн трансляцію матчу ЛЄ

Матч Копенгаген – Динамо відбудеться 7 листопада в рамках четвертого туру групового етапу Ліги Європи. До вашої уваги онлайн трансляція поєдинку: вмикайте та вболівайте за киян, адже їм необхідна підтримка!

У четвер, 7 листопада, київське Динамо проводить матч-відповідь з данською командою – Копенгаген. Перша зустріч суперників у Києві завершилась нічиєю 1:1: тоді перший м'яч уже на другій хвилині гри забив данець Сотіріу, а зрівняти рахунок вдалося Артему Шабанову лише в другому таймі.

Це цікаво: Відео голів і огляд шаленого матчу Динамо Загреб – Шахтар

Тепер "біло-синім" потрібна виїзна перемога, щоб зміцнити шанси на вихід у плей-офф Ліги Європи.

АНОНС МАТЧУ КОПЕНГАГЕН – ДИНАМО

Дата: 07.11.2019

07.11.2019 Коли: 19:55

19:55 Місце проведення: стадіон "Паркен", Копенгаген

стадіон "Паркен", Копенгаген Головний арбітр: Тамаш Богнар (Угорщина)

Тамаш Богнар (Угорщина) На якому каналі трансляція : Футбол 1

: Футбол 1 Де дивитись онлайн: на сайті OLL.tv, livesport.ws, gooool.org

на сайті OLL.tv, livesport.ws, gooool.org Прогноз і ставки букмекерів: 2,5 – 2,9 – 3,2

Саме Динамо та Копенгаген розділяють перше місце у групі В, маючи по 5 очок в активі, у Мальме – 4, у Лугано – всього 1. Перемога в цьому матчі дозволить комусь із лідерів одноосібно очолити турнірну таблицю. Зрештою, обидві команди підходять до поєдинку в пристойній формі. Кияни не програють вже 11 матчів у всіх турнірах, але й чинні чемпіони Данії показують стабільну гру: у п'яти останніх матчах "леви" зазнали лише однієї поразки, у решті поєдинків – здобули перемогу.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ ДИНАМО ЗАГРЕБ VS ШАХТАР

Фаворитом матчу 7 листопада букмекери вважають господарів поля: авторитетна контора William Hill оцінює перемогу Копенгагена у 2,5, тоді як коефіцієнт на виграш Динамо становить 2,9. На нічию можна поставити з "кефом" 3,2. При цьому найбільш ймовірним рахунком фахівці називають нічию 1:1 (коефіцієнт 5,5), трохи менш імовірним – перемогу данців 1:0 (коефіцієнт 6,5).

ДИВИТИСЬ ОНЛАЙН МАТЧ КОПЕНГАГЕН – ДИНАМО

Орієнтовні склади на матч Ліги Європи

Копенгаген: Юнссон – Бартолец, Папаяннопулос, Нельссон, Ов'єдо – Стаге, Зека, Фальк Єнсен, Фішер – Сотіріу, Сантос

Юнссон – Бартолец, Папаяннопулос, Нельссон, Ов'єдо – Стаге, Зека, Фальк Єнсен, Фішер – Сотіріу, Сантос Динамо: Бущан – Кендзьора, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук – Караваєв, Шепелєв, Циганков, Вербіч – Бєсєдін

Читайте також: Спокуслива дівчина захисника Динамо звела з розуму мережу