На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Ігрові консолі PlayStation 4 виходять з ладу по всьому світу: у чому проблема
-
- 15
Уже кілька тижнів мережею шириться інформація про так звану "часову бомбу" в консолях PlayStation 4. Виявилося, батарейка CMOS впливає на працездатність приставки значно більше, ніж на звичайні персональні комп'ютери.
Тепер важливість цього елементу підтверджена ентузіастами: дійсно, якщо батарейку витягти або вона сяде з часом, буде біда, пише IT Home.
Це цікаво: Lenovo Legion Phone Duel 2: топовий процесор, 2 кулери та ігрові фішки
Біда ця виражається у неможливості пограти ані в офлайнові (з фізичного носія), ані в цифрові версії ігор – у будь-якому випадку буде потрібно підключення до PSN. Також можуть пошкоджуватися інсталяційні файли різних ігор, що теж дуже неприємно.
Проблема в тому, що термін служби такої батарейки – приблизно 3-5 років. Натомість PlayStation 4 випускається уже 8 років. Отже, всі, хто купив консоль 4 роки тому або раніше, можуть потенційно зіткнутися з помилкою CE-30391-6. Вона саме вказує на проблеми з батарейкою CMOS. І рішення тут тільки одне – заміна елемента живлення на новий.
Читайте також: Копію гри Super Mario продали на аукціоні за рекордну суму
-
08:57Стильний дідусь повторює образи зірок, і це варто побачити
-
08:315 простих порад, як нормалізувати сон
-
07:57У китайській провінції з'явився світлофор для верблюдів: фотофакт
-
07:30Ці елегантні класичні Porsche відреставрують для конкурсу
-
07:12Ігрові консолі PlayStation 4 виходять з ладу по всьому світу: у чому проблема
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
- 13 квітня
-
21:4814 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
21:15Як використовувати лимон для прибирання: прості лайфхаки
-
20:56Нові Renault Logan та Sandero Stepway провалили краш-тести Euro NCAP
-
20:22Представлено Microsoft Surface Laptop 4: чи зможе він обійти нові MacBook
-
19:55Вчені з'ясували, як пов'язані голод та агресія
-
19:41Учені з'ясували, скільки часу триває сп'яніння від марихуани
-
19:22У новому трейлері Сокола і Зимового солдата нагадали про близький фінал серіалу
-
19:12Save Our Squad: Девід Бекхем та Disney+ випустять серіал про футбол
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:52Найкращі напої для нормалізації гормонального балансу
-
18:33Chevrolet Suburban перетворили на сімейний бункер на колесах
-
18:26Гороскоп на 14 квітня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50Як змінювалася найсексуальніша ізраїльтянка Бар Рафаелі: фото 18+
-
17:41У колишньої моделі Playboy вкрали найбільшого у світі кролика
-
17:25Дизайн маленької кухні: 20 крутих ідей ремонту
-
17:12Йому потрібна була розпуста: стиліст Джексон розповів про вчинок Тімберлейка
-
16:51Що їдять довгожителі: названо 4 основних продукти
-
16:425 мільйонів доларів за 5 років вдома: художник вирішив кинути собі божевільний виклик
-
16:21Роналду запостив ніжний кадр з коханою Джорджиною Родрігес
-
07:30Ці елегантні класичні Porsche відреставрують для конкурсу
- 13 квітня
-
21:15Як використовувати лимон для прибирання: прості лайфхаки
-
17:50Як змінювалася найсексуальніша ізраїльтянка Бар Рафаелі: фото 18+
-
15:15Свіжий рейтинг надійних вживаних машин: яким б/у авто найбільше довіряють українці
-
12:30Простий психологічний тест: виберіть корабель на картинці
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 квітня
-
07:13Яку річ потрібно негайно прибрати з ванної кімнати
- 12 квітня
-
21:55Надто розумна і гаряча: модель Крістін Мей заінтригувала новими фото (18+)
-
17:55Красуні показують епічні селфі, на яких їх неможливо впізнати (фото)
-
14:15GannaBaby – Квіти (Не за бабки): крутий кліп про виживання на карантині
-
12:50Гороскоп на цей тиждень 12 – 18 квітня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 квітня
-
08:12Голос країни 11 сезон 12 випуск: як пройшов перший прямий ефір
- 11 квітня
-
19:49Дівчина тижня: гаряча тренерка Теммі Хемброу, яка заводить мережу своїми формами (18+)
-
16:48Названо три знаки Зодіаку, яких чекатиме фінансова удача у квітні
-
12:32Нові популярні пісні квітня: плейлист свіжих хітів
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 квітня
-
08:515 причин, чому на вашому тілі ніколи не з'являться кубики преса
- 10 квітня
-
21:18Жінки розповіли, чому відмовляють чоловікам у сексі: шокуюче опитування
-
18:18Всьому своє місце: 10 блискучих ідей зберігання на кухні
-
14:18Ці напої гарно стимулюють роботу мозку
-
12:17День братів і сестер 2021: вірші, смс і картинки для привітання рідних
-
09:46Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 квітня
-
08:58Собака-мандрівник став зіркою Instagram: атмосферні фото з подорожей
-
08:12Учені розповіли, яка дієта не підходить для чоловіків