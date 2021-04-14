Ігрові консолі PlayStation 4 виходять з ладу по всьому світу: у чому проблема

Уже кілька тижнів мережею шириться інформація про так звану "часову бомбу" в консолях PlayStation 4. Виявилося, батарейка CMOS впливає на працездатність приставки значно більше, ніж на звичайні персональні комп'ютери.

Тепер важливість цього елементу підтверджена ентузіастами: дійсно, якщо батарейку витягти або вона сяде з часом, буде біда, пише IT Home.

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Біда ця виражається у неможливості пограти ані в офлайнові (з фізичного носія), ані в цифрові версії ігор – у будь-якому випадку буде потрібно підключення до PSN. Також можуть пошкоджуватися інсталяційні файли різних ігор, що теж дуже неприємно.

@DoesItPlay1 @Food4Dogs @Fondle_Saurus just as @HikikomoriMedia mentioned in his video with the CMOS battery. I took out the battery to see if I could replicate the issue and well, It does not play any physical or digital games without connecting online. error CE-30391-6 appears pic.twitter.com/KzWPF9a2Nq — Forest (@Forest_Reviews) April 12, 2021

Проблема в тому, що термін служби такої батарейки – приблизно 3-5 років. Натомість PlayStation 4 випускається уже 8 років. Отже, всі, хто купив консоль 4 роки тому або раніше, можуть потенційно зіткнутися з помилкою CE-30391-6. Вона саме вказує на проблеми з батарейкою CMOS. І рішення тут тільки одне – заміна елемента живлення на новий.

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