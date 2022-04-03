Символ поразки Росії: журналіст показав кладовище танків окупантів на Київщині – відео

Німецький репортер показав величезну кількість зруйнованої російської техніки на Київщині. Окупанти намагались дійти до столиці, але українська армія дала гідну відсіч.

Німецький журналіст видання Bild Пауль Ронцхаймер поділився кадрами зі звільнених від окупантів міст та сіл на Київщині. Ролики з чималою кількістю зруйнованої російської техніки з'явились у Twitter репортера. Звісно ж, він не уточнив локації, але наголосив, що подібні звалища з танками можна зустріти у багатьох місцях поблизу столиці.

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Ми просто неподалік Києва. Ось що трапилось з російською армією. Те, що ми побачили сьогодні у Києві символізує поразку Росії в українські столиці, – зазначив журналіст.

До слова, техніку окупантів доволі легко відрізнити, адже на ній можна побачити літери V, які Ронцхаймер назвав символом російського вторгнення.

We are just outside Kyiv. Thats what happened with the russian army when they were fighting for the capital. pic.twitter.com/lXFDeb31sA — Paul Ronzheimer (@ronzheimer) April 2, 2022

Imagine you wake up like this and it was not just a nightmare but reality. pic.twitter.com/fD23uZteTv — Paul Ronzheimer (@ronzheimer) April 2, 2022

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