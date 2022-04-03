Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна

Символ поразки Росії: журналіст показав кладовище танків окупантів на Київщині – відео

  • 155
Який вигляд має знищена російська техніка під Києвом - фото 1
Який вигляд має знищена російська техніка під Києвом / twitter.com/ronzheimer

Німецький репортер показав величезну кількість зруйнованої російської техніки на Київщині. Окупанти намагались дійти до столиці, але українська армія дала гідну відсіч.

Німецький журналіст видання Bild Пауль Ронцхаймер поділився кадрами зі звільнених від окупантів міст та сіл на Київщині. Ролики з чималою кількістю зруйнованої російської техніки з'явились у Twitter репортера. Звісно ж, він не уточнив локації, але наголосив, що подібні звалища з танками можна зустріти у багатьох місцях поблизу столиці.

І ще: Буча під контролем України: Дмитро Комаров показав, яким стало місто після окупантів

Ми просто неподалік Києва. Ось що трапилось з російською армією. Те, що ми побачили сьогодні у Києві символізує поразку Росії в українські столиці, – зазначив журналіст.

До слова, техніку окупантів доволі легко відрізнити, адже на ній можна побачити літери V, які Ронцхаймер назвав символом російського вторгнення.

Читайте також: Показував усьому світу правду: потужні фото з війни в Україні від Макса Левіна

пропозиції партнерів
Новини