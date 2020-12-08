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Консервовані іграшки та стілець у вигляді Ісуса: дивні знахідки у комісійних магазинах

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Консервовані іграшки та стілець у вигляді Ісуса: дивні знахідки у комісійних магазинах - фото 1

У соцмережі Instagram існує сторінка thriftstoreart, на якій зібрані дивні речі, які люди знаходять в комісійних магазинах та секонд-хендах. В принципі, будь-яка чудернацька річ, яка спадає вам на думку, рано чи пізно опиниться у цьому акаунті.

Своєю знахідкою може поділитися усі охочі – достатньо лише написати в особисті повідомлення. І на цей момент серед опублікованих дивних знахідок можна помилуватися консервованими іграшками, репродукцією Таємної вечері з темношкірими учасниками і стільцем у вигляді Ісуса.

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Дивних речей божественної тематики, як виявилося, в таких магазинах повно. І не тільки їх. Ось найдивніші з них:

Консервовані іграшки та стілець у вигляді Ісуса: дивні знахідки у комісійних магазинах - фото 438193

Консервовані іграшки та стілець у вигляді Ісуса: дивні знахідки у комісійних магазинах - фото 438194

Консервовані іграшки та стілець у вигляді Ісуса: дивні знахідки у комісійних магазинах - фото 438195

Консервовані іграшки та стілець у вигляді Ісуса: дивні знахідки у комісійних магазинах - фото 438196

Консервовані іграшки та стілець у вигляді Ісуса: дивні знахідки у комісійних магазинах - фото 438197

Консервовані іграшки та стілець у вигляді Ісуса: дивні знахідки у комісійних магазинах - фото 438198

Консервовані іграшки та стілець у вигляді Ісуса: дивні знахідки у комісійних магазинах - фото 438199

Консервовані іграшки та стілець у вигляді Ісуса: дивні знахідки у комісійних магазинах - фото 438200

Консервовані іграшки та стілець у вигляді Ісуса: дивні знахідки у комісійних магазинах - фото 438201

Консервовані іграшки та стілець у вигляді Ісуса: дивні знахідки у комісійних магазинах - фото 438202

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Джерело: instagram
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