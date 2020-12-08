Консервовані іграшки та стілець у вигляді Ісуса: дивні знахідки у комісійних магазинах

У соцмережі Instagram існує сторінка thriftstoreart, на якій зібрані дивні речі, які люди знаходять в комісійних магазинах та секонд-хендах. В принципі, будь-яка чудернацька річ, яка спадає вам на думку, рано чи пізно опиниться у цьому акаунті.

Своєю знахідкою може поділитися усі охочі – достатньо лише написати в особисті повідомлення. І на цей момент серед опублікованих дивних знахідок можна помилуватися консервованими іграшками, репродукцією Таємної вечері з темношкірими учасниками і стільцем у вигляді Ісуса.

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Дивних речей божественної тематики, як виявилося, в таких магазинах повно. І не тільки їх. Ось найдивніші з них:

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