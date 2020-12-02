Безглузді та дивні подарунки на таємного Санту, які змусять сміятись (фото)

Не існує поганих подарунків, але є ті, які можуть викликати більше здивування, аніж радість. Тому ловіть дивацькі презенти, які точно змусять сміятись через їх непотрібність.

Традиція таємного Санти перебралась і в Україну, де перетворилась у таємного Миколая, але це зовсім не змінює суть: у компаніях випадково вибирають людей, яким роблять несподіваний сюрприз інкогніто. Інколи такі подарунки бувають кумедними, а інколи дивують своєю безглуздістю.

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Для такої місії ідеально підходять витвори від Метта Бенедетто. Це дуже веселий і креативний хлопець, який разом з друзями працює над проєктом з красномовною назвою "Непотрібні винаходи" (Unnecessary Inventions). Такі речі навряд чи коли-небудь стануть у пригоді, зате настрій підіймуть точно.

Рукавиці, які пропонують піти дуже далеко

instagram.com/unnecessaryinventions

instagram.com/unnecessaryinventions

Килимок для ванної кімнати з Цукербергом (бо Facebook завжди стежить за тобою)

instagram.com/unnecessaryinventions

instagram.com/unnecessaryinventions

Крихітні шоломи для пальців

instagram.com/unnecessaryinventions

instagram.com/unnecessaryinventions

Зручні кишені для піци

instagram.com/unnecessaryinventions

instagram.com/unnecessaryinventions

Сумка для тих, хто обожнює багети

instagram.com/unnecessaryinventions

instagram.com/unnecessaryinventions

Подушка для смартфонів

instagram.com/unnecessaryinventions

instagram.com/unnecessaryinventions

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