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Безглузді та дивні подарунки на таємного Санту, які змусять сміятись (фото)

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Епічні подарунки на зимові свята - фото 1
Епічні подарунки на зимові свята / instagram.com/unnecessaryinventions

Не існує поганих подарунків, але є ті, які можуть викликати більше здивування, аніж радість. Тому ловіть дивацькі презенти, які точно змусять сміятись через їх непотрібність.

Традиція таємного Санти перебралась і в Україну, де перетворилась у таємного Миколая, але це зовсім не змінює суть: у компаніях випадково вибирають людей, яким роблять несподіваний сюрприз інкогніто. Інколи такі подарунки бувають кумедними, а інколи дивують своєю безглуздістю.

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Для такої місії ідеально підходять витвори від Метта Бенедетто. Це дуже веселий і креативний хлопець, який разом з друзями працює над проєктом з красномовною назвою "Непотрібні винаходи" (Unnecessary Inventions). Такі речі навряд чи коли-небудь стануть у пригоді, зате настрій підіймуть точно.

Рукавиці, які пропонують піти дуже далеко

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Килимок для ванної кімнати з Цукербергом (бо Facebook завжди стежить за тобою)

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Крихітні шоломи для пальців

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Зручні кишені для піци

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Сумка для тих, хто обожнює багети

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Подушка для смартфонів

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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