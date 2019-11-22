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Коноплянка змінив професію: встигніть записатися

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Євген Коноплянка - фото 1
Євген Коноплянка / nv

Футболіст Євген Коноплянка спробував себе у новій справі. Фанати у замішанні!

Півзахисник Шахтаря Євген Коноплянка спробував себе у новій професії.

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Коноплянка спробував сили в перукарському справі. Так, колишній футболіст, а нині професійний барбер Єгор Лугачов дозволив йому себе підстригти:

Коноплянка змінив професію: встигніть записатися - фото 369693

Раніше Євген Коноплянка розповів, як зірвався його трансфер в англійський Ліверпуль: "Коломойський був на зв'язку. У 2014 Ліверпуль давав 25 млн євро. Але Коломойський тоді сильно любив футбол і не хотів продавати своїх футболістів. Йому не потрібні були 25 мільйонів...".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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