Коноплянка змінив професію: встигніть записатися

Футболіст Євген Коноплянка спробував себе у новій справі. Фанати у замішанні!

Півзахисник Шахтаря Євген Коноплянка спробував себе у новій професії.

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Коноплянка спробував сили в перукарському справі. Так, колишній футболіст, а нині професійний барбер Єгор Лугачов дозволив йому себе підстригти:

Раніше Євген Коноплянка розповів, як зірвався його трансфер в англійський Ліверпуль: "Коломойський був на зв'язку. У 2014 Ліверпуль давав 25 млн євро. Але Коломойський тоді сильно любив футбол і не хотів продавати своїх футболістів. Йому не потрібні були 25 мільйонів...".

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