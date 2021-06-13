Конкурс мокрих футболок: модель Келлі Гейл розбурхала відвертими фото (18+)

Популярна модель Келлі Гейл не комплексує щодо своєї фігури, тому регулярно публікує ефектні фото з мінімальною кількістю одягу. І свіжі кадри не стали винятком!

26-річна шведська модель та ангел Victoria's Secret Келлі Гейл заворожує своїм виглядом не тільки з подіумів, а й зі свого акаунті в соцмережі Instagram. У дівчини з індійсько-австралійським походженням понад 1,5 мільйона підписників. І це не дивно, адже красуня регулярно публікує знімки зі свого життя та зовсім не комплексує щодо своєї ідеальної фігури.

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І серія кадрів на пляжі це яскраво підтверджує, адже на фото Келлі позує у мокрій футболці та без неї. Тут дуже спекотно:

Джерело фото: instagram.com/kellybellyboom

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