Конкурент iPad: Samsung представив найтонший і найлегший планшет Galaxy Tab S5e

Компанія Samsung представила два нових планшети – Galaxy Tab S5e і Galaxy Tab A 10.1 (2019). Перша модель – спрощена версія майбутньої флагманської моделі Galaxy Tab S5. З другою жодних питань не має виникати – це нове покоління добре знайомої нам доступної моделі Galaxy Tab A 10.5.

Samsung Galaxy Tab S5e

Планшет Samsung Galaxy Tab S5e виділяється у першу чергу рекордно малою товщиною та масою. Якщо говорити конкретніше, то товщина металевого корпусу складає всього 5,5 мм, а важить планшет 400 грамів, і це при діагоналі екрану 10,5 дюйма. Повні габарити пристрою становлять 245х160х5,5 мм. Ці показники товщини та маси дають новинці повне право претендувати на звання найтоншого та найлегшого планшета у своєму класі.

Для порівняння, 11-дюймова модель iPad Pro 2018 року має товщину 5,9 мм і важить 468 грамів.

Залишилося дізнатися, наскільки великий у нового Galaxy Tab S5e запас міцності (чи не буде гнутися настільки ж легко, як той же iPad Pro).

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Ще одна відмінна риса Galaxy Tab S5e – тонкі рамки навколо екрану. Співвідношення площі екрану до лицьової панелі у Galaxy Tab S5e сягає 81,8%. За цим показником новинка перевершує актуальну флагманську модель Tab S4 (79%), але трохи поступається iPad Pro (82,9%).

Надтонкий планшет Galaxy Tab S5e

У Samsung Galaxy Tab S5e встановлена ​​панель Super AMOLED роздільною здатністю 2560х1600 пікселів і співвідношенням сторін 16:10. Планшет Samsung Galaxy Tab S5e оснащується SoC Snapdragon 670 або Exynos (тести вказували на 7885) у залежності від ринку, 4/6 ГБ оперативної та 64/128 ГБ флеш-пам'яті. Останню можна розширити картами microSD місткістю до 512 ГБ.

Основна камера має роздільну здатність 13 Мп, фронтальна – 8 Мп. За автономність відповідає акумулятор на 7040 мАг. Планшет підтримує технологію швидкої зарядки, а сам виробник обіцяє, що він може працювати понад 14 годин у режимі перегляду відео.

Основна і фронтальна камери характеризуються роздільною здатністю 13 і 8 Мп відповідно. Остання може використовуватися для розблокування пристрою по обличчю. Також це можна зробити за допомогою дактилоскопічного датчика, вбудованого у кнопку живлення.

Також можна відзначити роз'єм USB-C (перехідник на 3,5 мм йде в комплекті) і чотири динаміки AKG, як у старшої моделі Tab S4. Крім того, планшет Galaxy Tab S5e можна носити з фірмовим чохлом з клавіатурою, і він підтримує функцію DeX без необхідності використання док-станції. Досить під'єднати планшет до монітора за допомогою кабелю HDMI-USB-C. З коробки Samsung Galaxy Tab S5e працює під управлінням ОС Android 9 Pie з новим інтерфейсом One UI.

Планшет Samsung Galaxy Tab S5e в € 420 за базову версію без модема LTE, продажі стартують 14 березня. За модифікацію з LTE пам'яті доведеться віддати щонайменше € 480, але її купити можна буде тільки з 4 квітня. Покупці зможуть вибрати з трьох варіантів колірного оформлення.

Samsung Galaxy Tab A 10.5

Що стосується більш доступної моделі Galaxy Tab A 10.5 вартістю € 210, вона, як і раніше, оснащується екраном IPS діагоналлю 10,1 дюйма та роздільною здатністю 1920х1200 пікселів. У новому поколінні SoC Snapdragon 450 замінила Exynos 7904, яка, як передбачається, також буде встановлена ​​в прийдешньому смартфоні Galaxy A30. Об'єм вбудованої пам'яті становить 32 ГБ, але він розширюється картами microSD, а ось обсяг оперативки становить безальтернативні 2 ГБ, що може відлякати багатьох потенційних покупців.

Місткість акумулятора Galaxy Tab A 10.5, що заряджається за допомогою роз'єму USB-C, становить 6150 мАг. Окремо Samsung акцентує увагу на наявність дитячого режиму, в якому батьки мають можливість контролювати те, чим їх дитина займається на планшеті.

Габарити рівні 245х149х7,5 мм при масі 460 грамів. Тут теж встановлена ​​свіжа Android Pie з оболонкою One UI.

Модель Galaxy Tab A 10.1 (2019) також буде пропонуватися у версії з модемом LTE, але вже за € 270.

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