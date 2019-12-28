Конкурент для малюка Йоди: новий трейлер Соніка підкорив фанатів

У мережі з'явився японський трейлер "Соніка в кіно", який викликав порцію мі-мі-мі у глядачів. Здається, у малюка Йоди виник серйозний конкурент!

Кінокомпанія Paramount Japan поділилась свіжим промо до фільму "Сонік в кіно", який вже встиг викликати шквал обговорень за цей рік. Прем'єру довелось перенести на 13 лютого, оскільки вигляд головного героя виявився надто реалістичним, тому творці змушені були зовсім перемальовувати синього їжака.

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Однак свіжі промо все ж отримали позитивний відгук у глядачів, а новенький японський тизер і зовсім підняв Соніка у рейтингах. Річ у тому, що маленький супершвидкий їжак виглядає дуже мило і вже конкурує з малюком Йоди з серіалу "Мандалорець".

Сонік в кіно, дивитись тизер фільму онлайн:

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