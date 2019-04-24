Коні на літаку здивували мережу: фотофакт

Користувачі не можуть втримати емоцій від перельоту коней, адже ніколи в житті такого ще не бачили. Як це виглядає - дивіться далі.

На платформі Reddit користувач з ніком LightOfAntara поділився незвичайним фото коней на борту літаку. За короткий час допис опинився у трендах, зібравши понад 46 тисяч переглядів та більш як 1800 коментарів. А все тому, що такого у мережі ще не бачили і більшість людей навіть не замислювались про перельоти коней.

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Коментатори відзначили, що знімок змушує їх хвилюватись, попри те, що літак, очевидно, є вантажним. Ще один з користувачів додав, що його батько працює у сфері продажу цих тварин, тому фото демонструє "півмільярда доларів".

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