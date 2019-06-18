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Кондитер перетворює десерти в мініатюрні світи: смачні знімки

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Вражаючі десерти - фото 1
Вражаючі десерти / Instagram

У італійців є цікаві традиції в приготуванні дивовижних страв, і кондитер Маттео Стукко (Matteo Stucchi) грає свою роль у підтримці італійської кухні на високому рівні. Це не просто десерти, а витвори мистецтва. Ти оціниш!

Італійський кондитер Маттео Стукко дуже любить свою роботу і вкладає в неї справді душу. Чоловік не просто готує десерти, а створює мініатюрні світи, в яких зупинився час. Від будівельних майданчиків до цілих кварталів, – його солодощі, здається, просто кишать життям. Ми підібрали знімки найвражаючих смаколиків. Насолоджуйся!

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Кондитер перетворює десерти в мініатюрні світи: смачні знімки - фото 334953

Кондитер перетворює десерти в мініатюрні світи: смачні знімки - фото 334954

Кондитер перетворює десерти в мініатюрні світи: смачні знімки - фото 334955

Кондитер перетворює десерти в мініатюрні світи: смачні знімки - фото 334956

Кондитер перетворює десерти в мініатюрні світи: смачні знімки - фото 334957

Кондитер перетворює десерти в мініатюрні світи: смачні знімки - фото 334958

Кондитер перетворює десерти в мініатюрні світи: смачні знімки - фото 334959

Кондитер перетворює десерти в мініатюрні світи: смачні знімки - фото 334960

Кондитер перетворює десерти в мініатюрні світи: смачні знімки - фото 334961

Кондитер перетворює десерти в мініатюрні світи: смачні знімки - фото 334962

Кондитер перетворює десерти в мініатюрні світи: смачні знімки - фото 334963

Кондитер перетворює десерти в мініатюрні світи: смачні знімки - фото 334964

Кондитер перетворює десерти в мініатюрні світи: смачні знімки - фото 334965

Кондитер перетворює десерти в мініатюрні світи: смачні знімки - фото 334966

Кондитер перетворює десерти в мініатюрні світи: смачні знімки - фото 334967

Кондитер перетворює десерти в мініатюрні світи: смачні знімки - фото 334968

Кондитер перетворює десерти в мініатюрні світи: смачні знімки - фото 334969

Кондитер перетворює десерти в мініатюрні світи: смачні знімки - фото 334970

Кондитер перетворює десерти в мініатюрні світи: смачні знімки - фото 334971

Кондитер перетворює десерти в мініатюрні світи: смачні знімки - фото 334972

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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