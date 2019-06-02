Концерт MONATIK'а: як пройшло масштабне та ефектне шоу співака на НСК "Олімпійський"

1 червня відгримів перший сольний концерт популярного поп-співака MONATIK’а на НСК "Олімпійський". Дивіться на Радіо МАКСИМУМ, як енергійний артист підривав стадіон та зводив з розуму шанувальників.

33-річний артист представив фанатам нове шоу під назвою "Love it Ритм", яке присвячене третьому однойменному альбому співака, що складається з 20 треків. На грандіозному концерті разом з MONATIK’ом виступили також його зіркові колеги Мішель Андраде, Надя Дорофєєва, Alyona Alyona і учасниця "Голос. Діти 4" Ніно Басилая.

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Вражені шанувальники активно діляться у соцмережах ефектними кадрами з масштабного сольного концерту. Ось як це було:

Після першого стадіонного концерту MONATIK відправляється в тур по містах України з презентацією альбому "Love it Ритм". Він виступить у Дніпрі, Одесі, Харкові, Херсоні та ще у 8-ми українських містах. Квитків залишилося мало, тому поспішайте купити.

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