Каменських і Потап розбурхали мережу пристрасними обіймами: гаряче фото

Потап і Настя Каменських продовжують насолоджуватися медовим місяцем в Туреччині. Пара прилетіла в Анталію на приватному літаку відразу після дводенного весільного торжества, і буквально закидала мережу щасливими спільними фото з курорту. Молодята не приховують своїх почуттів один до одного.

Шанувальники до сих пір не можуть повірити, що Потап і Настя розсекретили свій роман зі щасливим кінцем, і продовжують зворушувати своїми стосунками. Так, підписники зірок були у захваті від гарячого в Instagram NK, на якому знаменитості пристрасно обіймаються на яхті.

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Настя стоїть на палубі в леопардовому купальнику, а Потап, обіймаючи красуню за талію, міцно притиснув до себе. Зіркова пара насолоджується морською прогулянкою. Потап кумедно позує, приклавши долоню до обличчя, уважно спостерігаючи щось вдалині. На ньому – біла футболка-поло і блакитні купальні шорти.

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