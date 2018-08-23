Концерн Volkswagen назвали причиною посухи у Мексиці

Концерн Volkswagen звинуватили у посусі в мексиканському штаті Пуебла. Саме там розташовується одне з найбільших підприємств марки, яке працює в країні з 1967 року. Завод виробляє 450 тисяч машин на рік, а чисельність персоналу сягає 15 тисяч осіб.

Як пише The Financial Times, перед сезоном дощів виробник встановив у районі заводу спеціальні гармати, які акустичними хвилями розганяють хмари, не даючи утворюватися граду, здатному побити тільки що вироблені автомобілі на стоянці. За словами місцевих фермерів, саме через це обладнання дощі перестали йти не тільки над підприємством, але й у всьому регіоні.

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Фермери стверджують, що від посухи вже постраждало понад дві тисячі гектарів сільськогосподарських земель, завдавши збитків у 70 мільйонів песо (близько 3,2 мільйона євро).

Це було зроблено для того, щоб град не нищив автівки / Volkswagen

У зв'язку з цим фермери подали на Volkswagen до суду, вимагаючи відшкодування втрат. Компанія пообіцяла демонтувати гармати, а для захисту автомобілів встановити навіси.

Найбільший скандал, який стосується компанії Volkswagen, пов'язаний з маніпуляцій даними про викиди шкідливих речовин в атмосферу для дизельних автомобілів. Через нього виробник вже виплатив кілька десятків мільярдів доларів штрафів у різних країнах. Причому 25 мільярдів компанія заплатила тільки в США.

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