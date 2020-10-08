Концерн General Motors презентував футуристичний електричний кросовер

Концерн General Motors і його підрозділ Buick презентували концептуальний електричний кросовер, який дозволяє оцінити нову стилістику бренду. Новинку представили на спеціальному заході в Шанхаї.

Новій стилістиці Buick притаманні чисті лінії і естетика мінімалізму, а натхнення дизайнери черпали в образі салону космічного шатла. Саме тому автомобіль має велику площу скління, а також незвичайні двері- "метелики". Серед інших цікавих дизайнерських рішень – фірмовий логотип зі світлодіодним підсвічуванням, масивні 23-дюймові колісні диски, що більше нагадують лопаті, а також об'ємні світлодіодні матричні фари і задні ліхтарі.

І ще: Як виглядає найдешевший електрокар за 3600 євро: відеоогляд від китайських блогерів

Усередині Buick Electra виглядає настільки ж футуристично. У салоні є великий вигнутий дисплей, рульове колесо, яке забирається і чотири підвісних сидіння, які створюють візуальний ефект невагомості.

У списку опцій – проєкційний екран розширеної реальності, прихована система кондиціонування та електронне дзеркало заднього виду. Комунікаційна система eConnect нового покоління забезпечить доступ до різних онлайн-сервісів, а також надасть водієві оперативну інформацію про ситуацію на дорогах.

Buick Electra створена на новій повністю електричній платформі GM Ultium. Кросовер оснащений двома тяговими електромоторами, кожен з яких відповідає за свою пару коліс. Сумарна потужність силового агрегату досягає 435 кВт (592 к.с.), а на розгін від 0 до 100 км/год електромобілю потрібно 4,3 секунди. За даними виробника, запас ходу батарей Ultium становить близько 660 км.

Читайте також: Mercedes-Benz розповів про шість нових електромобілів