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Концерн General Motors презентував футуристичний електричний кросовер

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Концептуальний електричний кросовер - фото 1
Концептуальний електричний кросовер / gm

Концерн General Motors і його підрозділ Buick презентували концептуальний електричний кросовер, який дозволяє оцінити нову стилістику бренду. Новинку представили на спеціальному заході в Шанхаї.

Новій стилістиці Buick притаманні чисті лінії і естетика мінімалізму, а натхнення дизайнери черпали в образі салону космічного шатла. Саме тому автомобіль має велику площу скління, а також незвичайні двері- "метелики". Серед інших цікавих дизайнерських рішень – фірмовий логотип зі світлодіодним підсвічуванням, масивні 23-дюймові колісні диски, що більше нагадують лопаті, а також об'ємні світлодіодні матричні фари і задні ліхтарі.

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Концерн General Motors презентував футуристичний електричний кросовер - фото 429176

Усередині Buick Electra виглядає настільки ж футуристично. У салоні є великий вигнутий дисплей, рульове колесо, яке забирається і чотири підвісних сидіння, які створюють візуальний ефект невагомості.

У списку опцій – проєкційний екран розширеної реальності, прихована система кондиціонування та електронне дзеркало заднього виду. Комунікаційна система eConnect нового покоління забезпечить доступ до різних онлайн-сервісів, а також надасть водієві оперативну інформацію про ситуацію на дорогах.

Buick Electra створена на новій повністю електричній платформі GM Ultium. Кросовер оснащений двома тяговими електромоторами, кожен з яких відповідає за свою пару коліс. Сумарна потужність силового агрегату досягає 435 кВт (592 к.с.), а на розгін від 0 до 100 км/год електромобілю потрібно 4,3 секунди. За даними виробника, запас ходу батарей Ultium становить близько 660 км.

Концерн General Motors презентував футуристичний електричний кросовер - фото 429177

Концерн General Motors презентував футуристичний електричний кросовер - фото 429178

Концерн General Motors презентував футуристичний електричний кросовер - фото 429179

Концерн General Motors презентував футуристичний електричний кросовер - фото 429180

Концерн General Motors презентував футуристичний електричний кросовер - фото 429181

Концерн General Motors презентував футуристичний електричний кросовер - фото 429182

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Джерело: gm
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