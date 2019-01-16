Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Різдво Нацвідбір на Євробачення 2019

Концерн GAC представив кросовер з несподіваним дизайном

  • 19
Новинку від GAC показали у США - фото 1
Новинку від GAC показали у США

На автошоу в Детройті показали концепт-кар GAC Entranze. Серед його особливостей: незвичайне компонування салону з трьома місцями на першому ряду, скляні двері й оздоблення салону з кори коркового дуба.

Китайський концерн GAC вже кілька років поспіль бере участь у Детройтському автосалоні, хоча його машини досі не продаються у США. Але від планів виходу на американський ринок китайці, як і раніше, не відмовляються. Цього разу марка привезла на виставку незвичайний концепт-кар Entranze – щось середнє між кросовером і мінівеном.

І ще: У Детройті представили концепт електромобіля Nissan IMs

Новинка стала першою машиною, створеною в недавно відкритій каліфорнійській дизайн-студії компанії. Її очолює швед Понтус Фонтеус: раніше він відповідав за інтер'єри в Volkswagen, створив зовнішність серії концепт-карів cee'd в європейській дизайн-студії Kia і керував дизайном інтер'єрів у Volvo. До переходу в GAC він встиг позайматися інтер'єрами в китайському електромобільному стартапі Faraday Future.

Китайський кросовер GAC - фото 301498
Китайський кросовер GAC
Китайський кросовер GAC - фото 301499
Китайський кросовер GAC

У концепт-кара GAC Entranze величезні скляні двері, що зрушуються уздовж бортів, і панорамний дах, що наповнює салон світлом. В салоні три ряди сидінь, які доволі незвично компоновані: на першому ряду встановлений тримісний диван, посередині – пара готельних крісел, а на гальорці – двомісний диван.

Китайський кросовер GAC - фото 301497
Китайський кросовер GAC

Вентиляція виконана як у літаках: дефлектори зібрані в консолі на стелі. Є й інші авіаційні мотиви – наприклад, зсувний бокс для зберігання, який рухається по рейках через салон, немов візок бортпровідника.

Китайський кросовер GAC - фото 301502
Китайський кросовер GAC

Салон повністю оброблений екологічно чистими матеріалами – зокрема, корою коркового дуба. Серед інших особливостей – пара OLED-дисплеїв на панелі перед пасажирами переднього ряду, тач-панелі на кермі, проекційний щиток приладів і камери замість дзеркал заднього виду.

Китайський кросовер GAC - фото 301501
Китайський кросовер GAC

GAC також привіз на Детройтський автосалон пару серійних автомобілів, які вже продаються в Китаї: це кросовер GS5 другого покоління і мінівен GM6.

Китайський кросовер GAC - фото 301500
Китайський кросовер GAC

Читайте також: Найкращим автомобілем США вибрали корейський седан

Джерело: Motor
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
  • 28.12.2018, 19:00
  • 4829
Привітання з Старим Новим роком 2019 і прикольні картинки на свято
  • 13 cічня, 10:00
  • 27218
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1030390
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Транспорт