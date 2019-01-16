Концерн GAC представив кросовер з несподіваним дизайном

На автошоу в Детройті показали концепт-кар GAC Entranze. Серед його особливостей: незвичайне компонування салону з трьома місцями на першому ряду, скляні двері й оздоблення салону з кори коркового дуба.

Китайський концерн GAC вже кілька років поспіль бере участь у Детройтському автосалоні, хоча його машини досі не продаються у США. Але від планів виходу на американський ринок китайці, як і раніше, не відмовляються. Цього разу марка привезла на виставку незвичайний концепт-кар Entranze – щось середнє між кросовером і мінівеном.

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Новинка стала першою машиною, створеною в недавно відкритій каліфорнійській дизайн-студії компанії. Її очолює швед Понтус Фонтеус: раніше він відповідав за інтер'єри в Volkswagen, створив зовнішність серії концепт-карів cee'd в європейській дизайн-студії Kia і керував дизайном інтер'єрів у Volvo. До переходу в GAC він встиг позайматися інтер'єрами в китайському електромобільному стартапі Faraday Future.

Китайський кросовер GAC

Китайський кросовер GAC

У концепт-кара GAC Entranze величезні скляні двері, що зрушуються уздовж бортів, і панорамний дах, що наповнює салон світлом. В салоні три ряди сидінь, які доволі незвично компоновані: на першому ряду встановлений тримісний диван, посередині – пара готельних крісел, а на гальорці – двомісний диван.

Китайський кросовер GAC

Вентиляція виконана як у літаках: дефлектори зібрані в консолі на стелі. Є й інші авіаційні мотиви – наприклад, зсувний бокс для зберігання, який рухається по рейках через салон, немов візок бортпровідника.

Китайський кросовер GAC

Салон повністю оброблений екологічно чистими матеріалами – зокрема, корою коркового дуба. Серед інших особливостей – пара OLED-дисплеїв на панелі перед пасажирами переднього ряду, тач-панелі на кермі, проекційний щиток приладів і камери замість дзеркал заднього виду.

Китайський кросовер GAC

GAC також привіз на Детройтський автосалон пару серійних автомобілів, які вже продаються в Китаї: це кросовер GS5 другого покоління і мінівен GM6.

Китайський кросовер GAC

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