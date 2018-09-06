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Концепт-кар Genesis Essentia стане серійним спорткаром

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Концептуальне авто Genesis Essentia - фото 1
Концептуальне авто Genesis Essentia / architecturaldigest

Щоправда, Genesis Essentia випустять обмеженим тиражем задля ексклюзивності.

У 2018 році однією з найяскравіших машин New York Auto Show став концепт-кар Genesis Essentia – електричне купе з карбоновим кузовом. І ця машина таки стане серійною.

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Genesis Essentia випустять обмеженим тиражем - фото 274638
Genesis Essentia випустять обмеженим тиражем / architecturaldigest

Корейська марка підтвердила, що у 2021 або 2022 році модель за мотивами Genesis Essentia надійде в продаж. Щоправда, купити її зможуть не всі. По-перше, автомобіль стане найдорожчим у лінійці марки. По-друге, випустять його обмежених тиражем.

Genesis Essentia випустять обмеженим тиражем - фото 274639
Genesis Essentia випустять обмеженим тиражем / architecturaldigest

При цьому поки ніяких технічних даних про серійний спорткар немає. Найімовірніше побудують його на новій платформі, яку Genesis розробив для електромобілів, а силова установка в Essentia буде або повністю електричною, або гібридною.

Genesis Essentia випустять обмеженим тиражем - фото 274637
Genesis Essentia випустять обмеженим тиражем / architecturaldigest

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Джерело: motortrend
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