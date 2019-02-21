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Концепт гнучкого iPhone показали на фото

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Концепт гнучкого iPhone - фото 1
Концепт гнучкого iPhone / nl.letsgodigital

Хоча на повістці дня складний смартфон Samsung Galaxy Fold, який компанія представила вчора, 20 лютого, не варто забувати і про головного конкурента – Apple. У мережі з'явилися нові зображення революційного гнучкого iPhone.

Компанія Apple недавно подала новий патент на "гнучкий пристрій", дизайн якого виробник iPhone розробляє вже кілька років. Голландський технічний блог LetsGoDigital зробив на основі патенту рендери, і підготував серію зображень, що показують, як цей революційний iPhone буде виглядати в реальному житті.

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У патентній документації є зображення, що показують гаджет з двома або трьома дисплеями, а також одним або двома шарнірами, які дозволять складати iPhone. Схоже, що Apple розглядає дизайн смартфона, який дозволить йому складатися як всередину, так і назовні.

Рендери гнучкого iPhone на основі патенту - фото 308991

Рендери гнучкого iPhone на основі патенту - фото 308992

Рендери гнучкого iPhone на основі патенту - фото 308993

Рендери гнучкого iPhone на основі патенту - фото 308994

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Джерело: nl.letsgodigital
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