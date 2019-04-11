Концепт електроседана від Infiniti показали на фото

Компанія Infiniti готує до випуску свій новий концепт-кар – електричний седан Qs Inspiration. Вихід машини присвячений 30-річчю моделі Infiniti Q45, представленої в 1989 році. Автомобіль з'явиться на ринку приблизно через три роки.

Виробник має намір представити концептуальну новинку на автосалоні в Шанхаї в кінці цього тижня. Запланований електроседан є частиною довгострокової стратегії Infiniti по значній "електрифікації" своєї лінійки продуктів.

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Електричний седан Qs Inspiration

Офіційні представники бренду заявили, що з 2021 року, кожна випущена модель Infiniti буде являти собою або повністю електричний автомобіль, або так звані гібриди e-Power.

За словами керівника дизайну Каріма Хабіба, зовнішній вигляд новинки, особливо інтер'єр, буде значно відрізнятися від сучасних моделей. У електромобілів немає громіздких бензинових двигунів і трансмісій, що дасть простір усередині автомобіля.

Електричний седан Qs Inspiration

Електричний седан Qs Inspiration

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