Instagram-модель покрила Lamborghini 2 мільйонами кристалів: відео

Модель молдавського походження Дарина Радіонова побила власний рекорд, показавши жителям Лондона своє нове авто, прикрашене 2 мільйонами кристалів Swarovski.

26-річна модель Дарина Радіонова молдавського походження шокувала британців своїм новим шиком. Дівчина повністю покрила кузов свого Lamborghini кристалами. Для цього у майстрів пішло 2 мільйони каменів і 700 годин роботи.

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У лондонській майстерні Cars in Cloaks витратили два місяці на виконання замовлення Радіонової. У стандартній комплектації Lamborghini Aventador коштує приблизно 10,3 мільйона гривень. Скільки обійшовся спорткар з таким апгрейдом не відомо.

Жителі Лондона і користувачі мережі не оцінили старань моделі. Одним такий Lamborghini видався страшним, інші відзначили, що через тюнінг авто втратило свої аеродинамічні якості і швидкість.

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