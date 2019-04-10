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Instagram-модель покрила Lamborghini 2 мільйонами кристалів: відео

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Lamborghini покрите кристалами - фото 1
Lamborghini покрите кристалами / instagram

Модель молдавського походження Дарина Радіонова побила власний рекорд, показавши жителям Лондона своє нове авто, прикрашене 2 мільйонами кристалів Swarovski.

26-річна модель Дарина Радіонова молдавського походження шокувала британців своїм новим шиком. Дівчина повністю покрила кузов свого Lamborghini кристалами. Для цього у майстрів пішло 2 мільйони каменів і 700 годин роботи.

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Instagram-модель покрила Lamborghini 2 мільйонами кристалів: відео - фото 320329
Instagram-модель покрила Lamborghini 2 мільйонами кристалів: відео - фото 320328

У лондонській майстерні Cars in Cloaks витратили два місяці на виконання замовлення Радіонової. У стандартній комплектації Lamborghini Aventador коштує приблизно 10,3 мільйона гривень. Скільки обійшовся спорткар з таким апгрейдом не відомо.

Жителі Лондона і користувачі мережі не оцінили старань моделі. Одним такий Lamborghini видався страшним, інші відзначили, що через тюнінг авто втратило свої аеродинамічні якості і швидкість.

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Джерело: dailymail
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