Disney викупила 21 Century Fox за шалену суму: які кіношедеври перейшли до нового власника

Компанія Walt Disney остаточно викупила холдинг 21st Century Fox. Тепер у творців Міккі Мауса є повний контроль над усіма кінопідрозділами Fox, включаючи 20st Century Fox, частку в стрімінговому сервісі Hulu і телевізійну мережу.

Ціна покупки вражає: Disney заплатив за Fox 71,3 мільярда доларів. Звісно, компанія платить не живими грошима, а своїми акціями. Для повного завершення угоди Disney залишилося отримати схвалення у антимонопольних відомств в деяких країнах, але це лише формальності.

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Нагадаємо, що 21st Century Fox – американський медіахолдинг. Його найбільший актив – кіностудія 20st Century Fox, яка випустила "Богемну рапсодію", серії фільмів "Люди Ікс" та "Дедпул", класичні "Зоряні війни" і мультфільм "Льодовиковий період".

Виконавець ролі Дедпула Раян Рейнольдс уже уявив майбутнє своїх фільмів:

Feels like the first day of ‘Pool. pic.twitter.com/QVy8fCxgqr — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 19 березня 2019 р.

Передбачається, що тепер 21st Century Fox утворить на New Fox, у яку ввійдуть регіональні американські телестанції Fox TV, а також кабельні Fox Sports і Fox News.

Ось як на новину відреагував художник BossLogic:

Загалом, Disney отримала багату фільмотеку Fox, що накопичилася за 103 роки (20th Century Fox була створена в 1935 році з Fox Film, що існувала з 1915 року, і 20th Century Pictures). Крім героїв всесвіту Marvel, власники Міккі Мауса матимуть права на:

ФІЛЬМИ

Титанік

Аватар

Чужий

Міцний горішок

Сам вдома

Kingsman

День Незалежності

Бійцівський клуб

Марсіанин

Форма води

Легенда Г'ю Гласса

Життя Пі

Вигнанець

Пляж

Особлива думка

Заручниця

Ніч в музеї

МУЛЬТФІЛЬМИ

Льодовиковий період

Сімейка Крудсів

Ріо

Елвін і бурундуки

Сімпсони в кіно

Роботи

Незрівнянний містер Фокс

СЕРІАЛИ

Американська сімейка

Обдаровані

Легіон

Американці

У Філадельфії завжди сонячно

24

Баффі

Щит

МУЛЬТСЕРІАЛИ

Сімпсони

Футурама

Гріффіни

Американський тато

Закусочна Боба

Цар гори

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