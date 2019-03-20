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Disney викупила 21 Century Fox за шалену суму: які кіношедеври перейшли до нового власника

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Сімпсони давно передбачили угоду компаній - фото 1
Сімпсони давно передбачили угоду компаній

Компанія Walt Disney остаточно викупила холдинг 21st Century Fox. Тепер у творців Міккі Мауса є повний контроль над усіма кінопідрозділами Fox, включаючи 20st Century Fox, частку в стрімінговому сервісі Hulu і телевізійну мережу.

Ціна покупки вражає: Disney заплатив за Fox 71,3 мільярда доларів. Звісно, компанія платить не живими грошима, а своїми акціями. Для повного завершення угоди Disney залишилося отримати схвалення у антимонопольних відомств в деяких країнах, але це лише формальності.

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Нагадаємо, що 21st Century Fox – американський медіахолдинг. Його найбільший актив – кіностудія 20st Century Fox, яка випустила "Богемну рапсодію", серії фільмів "Люди Ікс" та "Дедпул", класичні "Зоряні війни" і мультфільм "Льодовиковий період".

Виконавець ролі Дедпула Раян Рейнольдс уже уявив майбутнє своїх фільмів:

Передбачається, що тепер 21st Century Fox утворить на New Fox, у яку ввійдуть регіональні американські телестанції Fox TV, а також кабельні Fox Sports і Fox News.

Ось як на новину відреагував художник BossLogic:

Загалом, Disney отримала багату фільмотеку Fox, що накопичилася за 103 роки (20th Century Fox була створена в 1935 році з Fox Film, що існувала з 1915 року, і 20th Century Pictures). Крім героїв всесвіту Marvel, власники Міккі Мауса матимуть права на:

ФІЛЬМИ

  • Титанік
  • Аватар
  • Чужий
  • Міцний горішок
  • Сам вдома
  • Kingsman
  • День Незалежності
  • Бійцівський клуб
  • Марсіанин
  • Форма води
  • Легенда Г'ю Гласса
  • Життя Пі
  • Вигнанець
  • Пляж
  • Особлива думка
  • Заручниця
  • Ніч в музеї

МУЛЬТФІЛЬМИ

  • Льодовиковий період
  • Сімейка Крудсів
  • Ріо
  • Елвін і бурундуки
  • Сімпсони в кіно
  • Роботи
  • Незрівнянний містер Фокс

СЕРІАЛИ

  • Американська сімейка
  • Обдаровані
  • Легіон
  • Американці
  • У Філадельфії завжди сонячно
  • 24
  • Баффі
  • Щит

МУЛЬТСЕРІАЛИ

  • Сімпсони
  • Футурама
  • Гріффіни
  • Американський тато
  • Закусочна Боба
  • Цар гори

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Джерело: theverge
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