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Disney викупила 21 Century Fox за шалену суму: які кіношедеври перейшли до нового власника
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Компанія Walt Disney остаточно викупила холдинг 21st Century Fox. Тепер у творців Міккі Мауса є повний контроль над усіма кінопідрозділами Fox, включаючи 20st Century Fox, частку в стрімінговому сервісі Hulu і телевізійну мережу.
Ціна покупки вражає: Disney заплатив за Fox 71,3 мільярда доларів. Звісно, компанія платить не живими грошима, а своїми акціями. Для повного завершення угоди Disney залишилося отримати схвалення у антимонопольних відомств в деяких країнах, але це лише формальності.
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Нагадаємо, що 21st Century Fox – американський медіахолдинг. Його найбільший актив – кіностудія 20st Century Fox, яка випустила "Богемну рапсодію", серії фільмів "Люди Ікс" та "Дедпул", класичні "Зоряні війни" і мультфільм "Льодовиковий період".
Виконавець ролі Дедпула Раян Рейнольдс уже уявив майбутнє своїх фільмів:
Передбачається, що тепер 21st Century Fox утворить на New Fox, у яку ввійдуть регіональні американські телестанції Fox TV, а також кабельні Fox Sports і Fox News.
Ось як на новину відреагував художник BossLogic:
Загалом, Disney отримала багату фільмотеку Fox, що накопичилася за 103 роки (20th Century Fox була створена в 1935 році з Fox Film, що існувала з 1915 року, і 20th Century Pictures). Крім героїв всесвіту Marvel, власники Міккі Мауса матимуть права на:
ФІЛЬМИ
- Титанік
- Аватар
- Чужий
- Міцний горішок
- Сам вдома
- Kingsman
- День Незалежності
- Бійцівський клуб
- Марсіанин
- Форма води
- Легенда Г'ю Гласса
- Життя Пі
- Вигнанець
- Пляж
- Особлива думка
- Заручниця
- Ніч в музеї
МУЛЬТФІЛЬМИ
- Льодовиковий період
- Сімейка Крудсів
- Ріо
- Елвін і бурундуки
- Сімпсони в кіно
- Роботи
- Незрівнянний містер Фокс
СЕРІАЛИ
- Американська сімейка
- Обдаровані
- Легіон
- Американці
- У Філадельфії завжди сонячно
- 24
- Баффі
- Щит
МУЛЬТСЕРІАЛИ
- Сімпсони
- Футурама
- Гріффіни
- Американський тато
- Закусочна Боба
- Цар гори
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