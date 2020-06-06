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Кому не варто їсти полуницю

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Полуниця - фото 1
Полуниця / gribnick

Сезон полуниці з нетерпінням чекають усі. Зазвичай він починається вже з кінця травня. Однак, деяким людям лікарі не радять її їсти.

Полуниця містить купу корисних речовин і є одним з головних джерел мінералів. У ній також міститься залізо, магній, калій, кальцій, натрій, фосфор, кремній, цинк і мідь.

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Кому не можна їсти ягоду

Незвично, проте все ж полуниця містить велику кількість фруктової кислоти, яка робить її шкідливою для людей з проблемами шлунково-кишкового тракту. Не рекомендується вживати полуницю при гіпертонії, особливо хворим, які приймають препарати на основі енапрілу. У поєднанні з ягодою він може створити підвищене навантаження на нирки.

Полуниця до того ж сильний алерген, тому вводити її в меню треба поступово. А полуничні маски для обличчя спочатку тестуйте на невеликій ділянці шкіри.

Усе про полуницю - фото 408592
Усе про полуницю

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Джерело: gribnick
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