Кому не варто вживати оливкову олію

Оливкова олія – ​​один з найкорисніших продуктів, але як виявилося не для всіх. Далеко не всім можна його вживати.

Обережно з оливковою олією варто бути людям, які страждають від запалення жовчного міхура, холециститом: через сильний жовчогінний ефект олія може загострити захворювання.

І ще: Стань сексуальним гігантом: ці вправи зроблять тебе богом у ліжку

Попри те, що оливкова олія широко застосовується в дієтології, потрібно чітко знати міру: не більше двох столових ложок олії на день, адже цей продукт досить калорійний: в 100 грамах оливкової олії міститься майже 900 калорій, а на одну столову ложку припадає близько 150 калорій.

Також не варто помилятися щодо того, що продукти, підсмажені на оливковій олії, не несуть організму ніякої шкоди. Насправді ж, будь-яка олія, в тому числі оливкова, в результаті нагрівання не тільки втрачає свої корисні властивості, але і стає шкідливою. Тому вживати потрібно оливкову олію, яка не пройшла термічну обробку.

Користь і шкода оливкової олії

Читайте також: Вчені оцінили настрій усього світу: шокуючі результати