Кому не варто налягати на шпинат

Шпинат заведено вважати суперфудом, адже він має низку надзвичайно цікавих властивостей. Але наскільки він безпечний і кому протипоказаний?

У шпинату є цілий ряд протипоказань до вживання, а деяким людям не можна їсти шпинат категорично. Ознайомтеся і будьте у всеозброєнні! Про це пише elementaree.

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"Через високий вміст щавлевої кислоти в складі овочу його заборонено їсти людям, що страждають на подагру і ревматизм, на гостру виразку шлунка. Збільшена кількість щавлевої кислоти в їжі також може спровокувати загострення сечокам'яної і жовчнокам'яної хвороби, циститу", – попереджають лікарі.

Дітям молодшого віку не рекомендують давати шпинат з тієї ж причини: кишківнику малюка ще складно впоратися з такою їжею. Найменше щавлевої кислоти в зовсім молодому листі рослини.

Велика кількість харчових волокон в шпинаті може викликати газоутворення і діарею, тому продукт краще їсти невеликими порціями. При проблемах з щитовидною залозою шпинат рекомендують їсти після консультації з фахівцем. Насиченість овочу йодом може погано позначитися на перебігу хвороби.

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