Кому краще не їсти багато полуниці

Кому не можна полуницю

Сезон полуниці оголошено відкритим, тому втриматись від соковитої ягоди дуже складно. Однак далеко не всім можна їсти полуницю, адже, крім корисних властивостей, вона може і зашкодити.

Полуниця вважається дуже корисною ягодою, яку обожнюють і діти, і дорослі, однак цей смаколик підходить не для всіх. Кому не можна їсти полуницю і чому – читайте далі.

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Якщо є проблеми зі шлунком, кишківником та взагалі з травленням, то краще не захоплюватись полуницею. Річ у тому, що вона має чимало фруктової кислоти, яка подразнює слизову оболонку шлунка. Відтак люди, які страждають від гастриту та виразок, можуть лише погіршити своє самопочуття.

Кому не можна полуницю

Також полуниця – не найкращий варіант для алергіків, адже вона може викликати подразнення, висипання та навіть печіння у горлі.

Тим, хто приймає ліки проти тиску на основі еналаприлу. У поєднанні з полуницею препарати посилюють навантаження на нирки.

Також полуницею краще не зловживати при карієсі, а можна нівелювати її вплив завдяки молочним продуктам.

Кому не можна полуницю

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