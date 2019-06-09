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6 лайфхаків, як почати менше їсти

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6 лайфхаків, як почати менше їсти - фото 1

Літо вже настало, а ви все ще намагаєтесь привести себе до ладу? Ось хитрі прийоми, які допоможуть менше їсти.

Інколи занадто складно відмовитися від зайвого печивка, канапки чи пачки чіпсів. Тому існують цікаві лайфхаки для тих, у кого слабкість до їжі.

1. Дзеркало навпроти столу. За словами американських науковців, ті, хто слідкує за своїм відображенням, з'їдають на 22% менше. І совість гризе також не так сильно.

alanjamesinsurance.com - фото 178559
/ alanjamesinsurance

2. Петрушка. Це ідеальна зелень, яка своїм смаком робить апетит слабшим. Але не варто весь день тільки її і вживати.

3. Заповнений холодильник. Важливо: у ньому повинна бути тільки корисна їжа. Це справжній порятунок від раптового бажання з'їсти якийсь фастфуд.

4. Самомасаж. Достатньо кілька хвилин натискати подушечкою середнього пальця на точку між верхньою губою та носом. Щонайменше, відволічетеся.

cmeimg-a.akamaihd.net - фото 178560
/ cmeimg-a.akamaihd.net

5. Аромат ванілі. Якщо вам закортіло морозива, шоколаду чи солодкого, то запах ванілі точно "вимкне" це бажання. Підійде будь-що, навіть ароматичні свічки чи шампунь. Але без фанатизму.

6. Великі порції. Так-так, вам не здалося. Важливо: низькокалорійна їжа великого обсягу. Вона дозволить обдурити голод та не перейматися через зайві кілограми.

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Джерело: cosmo
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