На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
6 лайфхаків, як почати менше їсти
-
- 993
Літо вже настало, а ви все ще намагаєтесь привести себе до ладу? Ось хитрі прийоми, які допоможуть менше їсти.
Інколи занадто складно відмовитися від зайвого печивка, канапки чи пачки чіпсів. Тому існують цікаві лайфхаки для тих, у кого слабкість до їжі.
1. Дзеркало навпроти столу. За словами американських науковців, ті, хто слідкує за своїм відображенням, з'їдають на 22% менше. І совість гризе також не так сильно.
2. Петрушка. Це ідеальна зелень, яка своїм смаком робить апетит слабшим. Але не варто весь день тільки її і вживати.
3. Заповнений холодильник. Важливо: у ньому повинна бути тільки корисна їжа. Це справжній порятунок від раптового бажання з'їсти якийсь фастфуд.
4. Самомасаж. Достатньо кілька хвилин натискати подушечкою середнього пальця на точку між верхньою губою та носом. Щонайменше, відволічетеся.
5. Аромат ванілі. Якщо вам закортіло морозива, шоколаду чи солодкого, то запах ванілі точно "вимкне" це бажання. Підійде будь-що, навіть ароматичні свічки чи шампунь. Але без фанатизму.
6. Великі порції. Так-так, вам не здалося. Важливо: низькокалорійна їжа великого обсягу. Вона дозволить обдурити голод та не перейматися через зайві кілограми.
Читайте також: Вчені назвали білок, який продовжує життя
-
21:18Секс-символ Голлівуду неприємно здивував своєю формою
-
21:0010 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:46Супрун розвінчала популярні міфи про шкоду засмаги
-
20:11Хрещений батько: як змінилися улюблені герої фільму за 47 років!
-
19:45Зірка Топ-модель по-українськи зробив тату на обличчі (фото)
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:296 лайфхаків, як почати менше їсти
-
19:19Сексуальні дівчата, намальовані аквареллю
-
18:50Меган Маркл вперше вийшла на публіку після пологів
-
18:22Стало відомо, коли повернеться оновлений Samsung Galaxy Fold
-
18:00Гороскоп на 10 червня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:44Софі Тернер розкрила таємницю найгучнішого ляпу з Гри престолів
-
17:30Дівчина тижня: гаряча та розкута латиноамериканська порнозірка Ліла Стар (18+)
-
17:06Порошенко хоче стати прем'єр-міністром
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:52Джамала з чоловіком вирушила на відпочинок в екзотичну країну: фото
-
16:23Шахтар оновив харківський стадіон Металіст (фото)
-
15:49NASA у прямому ефірі показує будівництво марсохода
-
15:21Три найкорисніших літніх соки
-
14:50ТОП-5 видів чоловічого літнього взуття: що, куди і з чим носити
-
14:20Спокуслива донька Сінді Кроуфорд кардинально змінила імідж
-
13:47Кріштіану Роналду підкорив мережу зворушливим вчинком: відео
-
13:20Партія Слуга народу представила свій список: перша двадцятка
-
13:15Анекдоти про літо: веселі приколи та смішні жарти про відпочинок
-
12:48Настя Каменських показала гаряче фото в бікіні
-
20:11Хрещений батько: як змінилися улюблені герої фільму за 47 років!
-
17:30Дівчина тижня: гаряча та розкута латиноамериканська порнозірка Ліла Стар (18+)
-
14:50ТОП-5 видів чоловічого літнього взуття: що, куди і з чим носити
-
13:15Анекдоти про літо: веселі приколи та смішні жарти про відпочинок
-
12:25Європейська солідарність: Порошенко назвав першу десятку своєї партії
-
10:21Тест: Який ти друг
-
08:15Яку погоду очікувати в Україні 9 червня
- 08 червня
-
21:21Максимум сексу: Настя Каменських оголила груди, а Тіна Кароль – стегна (18+)
-
17:00Анекдоти про відпустку: смішні жарти про відпочинок
-
14:23Сучасний рок: нова музика тижня, яку варто почути
-
12:00Перевір, що ти знаєш про каву: ТЕСТ для кавоманів
-
11:10Сергій Притула офіційно йде в політику: ось у яку партію він вступив
-
09:27Прогноз погоди на 8-9 червня в Україні
- 07 червня
-
22:35УКРАЇНА – СЕРБІЯ: дивитись відео голів та огляд матчу 7 червня 2019
-
18:21Моделі 90-х: як змінилася найсексуальніша чешка Єва Герцигова (18+)
-
16:05ТЕСТ: Який ти гість на весіллі?
-
15:05Гра престолів і Чорнобиль: 7 акторів, які знялися в обох серіалах
-
14:15Як правильно засмагати: прості правила і поради для безпечного відпочинку
-
12:41Время и Стекло – Vislovo: слухайте новий драйвовий хіт Додо і Позитива
-
11:11Ірина Шейк і Бредлі Купер офіційно розлучилися
-
07:16Яку погоду очікувати в Україні 7 червня
- 06 червня
-
22:22Секс у літаку: як зробити це так, щоб ніхто не побачив
-
18:30Музика нашої юності: улюблені хіти гурту Вхід у Змінному Взутті
-
16:3110 дурних запитань, які ти соромився поставити психологу
-
13:46Чорне дзеркало 5 сезон: дивитись онлайн всі серії, сюжет і спойлери