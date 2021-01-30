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Apple планує випустити ігровий iMac з потужною відеокартою: на якому процесорі він буде
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Фірмові моноблоки Apple зазвичай не заведено вважати ігровими комп'ютерами, але незабаром їх статус може змінитися. На сайті популярного бенчмарку пройшла тестування неанонсована модель iMac на базі флагманського процесора Intel, оснащена продуктивною графікою AMD.
У такій конфігурації новий iMac зможе позмагатися з багатьма геймерським ПК з "традиційною" конструкцією.
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У бенчмарку Ashes of the Singularity з'явився комп'ютер, конфігурація якого включає процесор Intel Core i9-10910, який чипмейкер випускає ексклюзивно для Apple. Тактова частота 10-ядерного CPU становить 3,6 ГГц з розгоном до 4,7 ГГц у режимі Turbo Boost, а тепловий пакет (TDP) – 95 Вт. Крім того, новинка оснащена відеокартою AMD Radeon Pro 5700 XT – імовірно мова про продуктивнішу модифікацію Radeon 5700 XT.
За даними мережевих інформаторів, новий iMac буде представлений уже навесні 2021 року. Аналітики заявляють, що попри активне просування власного процесора M1, на базі якого вже побудовані MacBook Pro, MacBook Air і Mac mini, Apple повністю перейде на "домашні" чипи не раніше 2022 року.
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