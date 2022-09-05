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Компреси зі спиртом та дихання над картоплею: методи лікування, про які варто забути
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Чимало людей звикли, що горло потрібно полоскати фурациліном, робити горілчані компреси на вуха та дихати над гарячою картоплею, щоб швидше видужати. Що з цього дійсно працює – читайте далі.
Традиції бувають різними, але саме традиції лікування можуть неабияк нашкодити, якщо йдеться про застарілі способи. Тому експерти з платформи доказової медицини Бережи себе та доцент Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького та лікар-отоларинголог Олександр Семенюк звернули увагу на міфи радянської медицини, у які досі вірять чимало українців.
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Фурацилін для полоскання горла, горілчаний компрес на вухо, дихання над гарячою картоплею – багато хто з нас пам’ятає такі методи лікування з дитинства. Це було неприємно, але як мама сказала треба – то треба. Насправді багато з цих методів є неефективними, а іноді і шкідливими, – наголошують фахівці.
Що робили і що варто робити, коли болить горло?
Раніше фукорцин вважаються доволі універсальним засобом, яким промивали майже все, тому практикувалось і полоскати таким розчином горло. Але ефективність цього антисептика не доведена.
Коли болить горло, то краще прийняти знеболювальні. Якщо ж біль триває кілька днів, то обов'язково потрібно звернутись до лікаря.
Що робили і що варто робити, коли запалення вуха (отит)?
Раніше робили горілчані компреси, але це лише погіршує ситуацію, адже може викликати опіки, посилювати біль та призводити до алкогольного сп'яніння.
Коли виникає біль головний, вушний тощо (і в дорослих, і в дітей), то варто приймати знеболювальне у відповідній дозі
Чи допомагають інгаляції над гарячою картоплею?
Насправді це не лише доволі ризиковано, адже можна обпектись чи облитись окропом, а ще й негативно впливає на роботу дихальних шляхів. Тому у випадку ЛОР-захворювань найкращим варіантом буде пити вдосталь води, прийняти знеболювальні за необхідності та звертатись до сімейного лікаря.
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