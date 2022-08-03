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Антибіотики за електронним рецептом: 4 фейки про нові правила продажу

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Фейки про антибіотики за електронним рецептом / Christina Victoria Craft on Unsplash

З 1 серпня в Україні запрацював продаж антибіотиків за електронним рецептом. І навколо нових правил вже встигли з'явитись міфи.

У МОЗ продовжують ділитись важливою та актуальною інформацією для українців на своїй офіційній сторінці у фейсбуці. Цього разу медики звернули увагу на нові правила відпуску антибіотиків, які почали діяти з 1 серпня. Тепер подібні препарати можна придбати лише за електронним рецептом, тож виникло чимало фейків про те, як це відбуватиметься.

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Міністерство охорони здоров’я спростовує найбільш поширені міфи: пацієнт, який знаходиться на стаціонарному лікуванні не зможе отримати антибіотик без електронного рецепта; люди, які проживають у сільській місцевості позбавлені можливості отримати рецепт через відсутність достатньої кількості сімейних лікарів на місцях; волонтери, які забезпечують медикаментами військових, після запуску е-рецепту не зможуть купувати антибактеріальні препарати, – перераховують неправдиві припущення фахівці.

Як насправді відбувається надання електронних рецептів на антибіотики дивіться у зручному форматі:

Антибіотики за електронним рецептом: 4 фейки про нові правила продажу - фото 510790

Антибіотики за електронним рецептом: 4 фейки про нові правила продажу - фото 510791

Антибіотики за електронним рецептом: 4 фейки про нові правила продажу - фото 510792

Антибіотики за електронним рецептом: 4 фейки про нові правила продажу - фото 510793

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