Композиція "Teresa & Maria" подолала позначку в 40 мільйонів прослуховувань на Spotify

Трек "Teresa & Maria", з яким цьогоріч представники України виступали на Євробаченні, продовжує завойовувати світ, здобувши черговий великий успіх на міжнародній музичній платформі Spotify.

Сингл, з яким виконавиці alyona alyona та Jerry Heil посіли третє місце на Євробаченні-2024, вже подолав поріг у 40 мільйонів прослуховувань, що є знаковим досягненням для україномовної музики.

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Цей результат робить "Teresa & Maria" третьою україномовною піснею в історії, яка досягла такого рівня популярності на Spotify. До цього подібного успіху вдалося досягти лише двом іншим представникам України на Євробаченні – гурту Go_A з їхнім гучним хітом "SHUM" та композиції Kalush Orchestra “Stefania”, яка принесла Україні перемогу на Євробаченні-2022.

Такі досягнення свідчать про зростаючу популярність української музики на світовій арені та підтверджують, що українські артисти продовжують встановлювати нові стандарти, завойовуючи серця слухачів у всьому світі.

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