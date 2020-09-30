Комплект поставки iPhone 12 таки скоротиться: про це свідчить iOS 14.2

Apple випустила другу бета-версію iOS 14.2. Яких-небудь суттєвих змін в оновленні не виявили, але уважні користувачі під час вивчення прошивки все ж знайшли щось цікаве – натяки на "урізаний" комплект поставки нових iPhone.

Після виходу другої бети iOS 14.2 користувачі виявили зміну формулювання в способах зменшення впливу радіочастотного випромінювання при використанні iPhone.

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Знайти цей розділ можна у "Налаштування" – "Основні" – "Правова інформація" – "РЧ-випромінювання". Раніше там говорилося про рекомендації використовувати комплектні навушники, але тепер цю фразу видалили.



З новим iPhone 12 не буде ані блоку живлення, ані фірмових навушників

Багато хто відразу ж пов'язав таку зміну з чутками про те, що нові iPhone позбудуться не тільки комплектного адаптера живлення, а й фірмових дротових навушників EarPods. Як повідомляється, разом зі смартфонами в упаковці буде тільки кабель для зарядки та синхронізації з комп'ютером.

З чуток, Apple представить нові смартфони 13 жовтня. Очікується чотири моделі, включаючи компактний 5,4-дюймовий iPhone 12 mini, 6,1-дюймовий iPhone 12 й iPhone 12 Pro, а також 6,7-дюймовий iPhone 12 Pro Max.

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