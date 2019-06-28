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Компанію Apple покидає головний дизайнер Джоні Айв

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Джоні Айв покидає компанію Apple - фото 1
Джоні Айв покидає компанію Apple / gettyimages

Більшість ключових моментів історії Apple пов'язані з діяльністю її засновника Стіва Джобса. Але з роками політика та керівництво знаменитого вендора змінилися, а тепер прес-служба компанії повідомила про відхід ще однієї з ключових фігур "старої команди".

Свій пост покинув головний дизайнер Джоні Айв, який доклав руку до більшості культових пристроїв з яблуком на логотипі.
Apple

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Глава Apple Тім Кук зазначив, що заслуги одного з найстаріших співробітників компанії важко переоцінити: за минулі 29 років з-під "пера" Айва вийшли характерні контури першого iPhone, iMac, iPod і MacBook в алюмінієвому корпусі. Він також розробив інтерфейс iOS 7. Голос Айва також знайомий користувачам завдяки озвучці більшості роликів з анонсами нових продуктів Apple.

Apple продовжить отримувати користь від таланту Джоні, працюючи безпосередньо з ним над ексклюзивними проектами. Після багаторічної тісної співпраці я щасливий, що наші відносини розвиваються і з нетерпінням чекаю тривалої співпраці з Джоні в майбутньому, – заявив Кук.

Причиною відходу дизайнера стало створення власної студії під назвою LoveFrom. За словами її засновника, компанія буде займатися "не тільки дизайном", а одним з її ключових партнерів залишиться Apple. Очікується, що нове дітище Айва почне свою роботу вже у наступному році, сам же він очікує, що його співпраця з колишнім роботодавцем триватиме ще довгі роки.

Після майже 30 років роботи і незліченних проектів, я найбільше пишаюся створенням команди розробників Apple, які не мають собі рівних. Сьогодні компанія сильніша, яскравіша та талановитіша, ніж будь-коли у своїй історії, – зазначив Айв.

Посаду головного дизайнера в Apple розділять віце-президент з промислового дизайну Еванс Ханкі і віце-президент з дизайну інтерфейсів Алан Дай. Їх безпосереднім начальником стане головний операційний директор Джефф Вільямс, який раніше відповідав за розробку Apple Watch.

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Джерело: Apple
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