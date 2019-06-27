Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль День Конституції

Apple Watch можуть оснастити камерою: фанати будуть у захваті

  • 9
Apple Watch можуть оснастити камерою - фото 1
Apple Watch можуть оснастити камерою

Коли "розумні" годинники лише почали з'являтися на ринку, багато виробників оснащували свої гаджети камерами. Причому мова йде не лише про китайців, а й про компанію Samsung з її моделлю Gear. Тепер же Apple задумалася над випуском власного годинника, який отримає модуль камери.

Про плани купертінівців свідчить патент. Звичайно ж, вмонтовувати камеру в годинник – ідея не найкраща, але вона теж має своїх фанатів по всьому світу.

І ще: Доступний обраним: керівник Facebook проїхався по Apple

Як можна бачити з фото, Apple розглядає можливість розташування камери не на корпусі годинника, а на ремінці, що, власне, не є чимось новим. Це дозволить не збільшувати габарити самого корпуса годинника. Втім, це свідчить про те, що сам ремінець буде громіздким і поміняти його буде не так просто.

Патент Apple Watch з камерою:

Apple Watch можуть оснастити камерою: фанати будуть у захваті - фото 336934

Apple Watch можуть оснастити камерою: фанати будуть у захваті - фото 336935

Однак не варто забувати, що наявність патенту ще ні про що не свідчить. Цілком імовірно, що така схема назавжди залишиться схемою і не отримає реалізації.

Читайте також: Дизайнерів Apple потролили терткою для сиру: відео

Джерело: IXBT
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Чорнобиль 1 серія 2019: дивитись онлайн серіал українською, сюжет
  • 19 червня, 12:00
  • 70950
Чоловічий міський рюкзак: як вибрати, куди носити та з чим поєднувати
  • 25 червня, 14:10
  • 151
Віктор Павлік покинув дружину заради 25-річної дівчини: фото нової нареченої артиста
  • 25 червня, 16:23
  • 1497
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Apple