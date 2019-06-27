Apple Watch можуть оснастити камерою: фанати будуть у захваті

Коли "розумні" годинники лише почали з'являтися на ринку, багато виробників оснащували свої гаджети камерами. Причому мова йде не лише про китайців, а й про компанію Samsung з її моделлю Gear. Тепер же Apple задумалася над випуском власного годинника, який отримає модуль камери.

Про плани купертінівців свідчить патент. Звичайно ж, вмонтовувати камеру в годинник – ідея не найкраща, але вона теж має своїх фанатів по всьому світу.

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Як можна бачити з фото, Apple розглядає можливість розташування камери не на корпусі годинника, а на ремінці, що, власне, не є чимось новим. Це дозволить не збільшувати габарити самого корпуса годинника. Втім, це свідчить про те, що сам ремінець буде громіздким і поміняти його буде не так просто.

Патент Apple Watch з камерою:

Однак не варто забувати, що наявність патенту ще ні про що не свідчить. Цілком імовірно, що така схема назавжди залишиться схемою і не отримає реалізації.

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