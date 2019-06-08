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Компанія ZF продемонструвала зовнішні подушки безпеки: відео

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Система захищає пасажирів при боковому зіткненні - фото 1
Система захищає пасажирів при боковому зіткненні

Подушками безпеки вже нікого не здивуєш – навіть бюджетні автомобілі можуть оснащуватися відразу декількома подушками, що знижують вірогідність травмування водія і пасажирів при аварії.

Просунутіші автовиробники йдуть ще далі – наприклад, Volvo розробила подушку безпеки для пішоходів, яка розкривається в районі двірників, прикриваючи частину лобового скла і капота.

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Ну, а компанія ZF представила систему Pre-crash External Side Airbag System і провела її живу демонстрацію. Система розкриває подушку безпеки в районі порогів дверей, причому робить це не для того, щоб захистити лакофарбове покриття, а для того, щоб уберегти водія та пасажирів від наслідків бокового удару. Завдяки подушці, яка надувається в типовій зоні бокового удару за кілька мілісекунд до зіткнення, збільшується розмір бічної зони зминання, а отже і знижується ймовірність серйозної травми.

Для реалізації Pre-crash External Side Airbag System фахівці ZF використовували автомобільні сенсори (камери, радари та лідари), а також розробили алгоритми, які визначають неминучість зіткнення та видають команду на спрацювання подушки. Об'єм такої подушки становить від 280 до 400 літрів, що в 5-8 разів більше, ніж у подушок для водія. При цьому інформація про неминуче зіткнення також передається в основну систему безпеки, яка дозволяє їй підготувати пасажирів до удару (натягнути ремені, зафіксувавши тіло в оптимальному положенні і т.д.).

За даними ZF, тільки на дорогах Німеччини у результаті бічних ударів гине близько 700 осіб на рік, а це близько третини від усіх смертельних випадків від автомобільних аварій у цій країні. При цьому розроблена компанією система дозволяє знизити тяжкість травм при бічних ударах на 40%, що в окремих випадках може врятувати життя.

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Джерело: autoblog
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