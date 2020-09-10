Компанія Xiaomi розробила розумний футуристичний масажер для голови: фото

Китайська компанія Xiaomi показала "розумний" масажер для голови Momoda, який виглядає вельми незвично і нагадує шолом віртуальної реальності. Зараз гаджет можна попередньо замовити на краудфандинговій платформі Youpin за ціною 87 доларів.

Офіційно товар називається Momoda Smart Head Massager і дозволяє виконувати три функції в одному: масаж шиї, голови та очей. Виглядає він як справжній мотоциклетний шолом з тією лише різницею, що козирок непрозорий, а всередині ціла серія датчиків і масажерів які допомагають розслабитися.

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Масажер для голови використовує тривимірні подушки, які оточують голову, шию та очі, забезпечуючи користувачам приємний універсальний масаж.

Під час масажу очей подушки нагріваються до температури 40 градусів, створюючи крім масажу ще й теплий компрес. За словами розробників Momoda, такий масаж знімає відчуття сухості, біль, а також сприяє зниженню напруги в очах.

Для шиї передбачені тривимірна подушка, високочастотна вібрація та гарячий компрес з графеном, які знімають напругу й втому шийних м'язів. Гаджет розслабляє м'язи шиї для запобігання "професійного синдрому" довгої роботи за комп'ютером.

Пристрій може працювати на одному заряді до 6-8 сеансів завдяки акумулятору місткістю 2400 мАг.

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