Компанія W Motors показала футуристичний безпілотник MUSE

Компанія W Motors, яка розробила перший близькосхідний суперкар Lykan Hypersport, представить на автосалоні в Шанхаї безпілотник MUSE. На дороги автомобіль вийде до початку всесвітньої виставки Експо-2020 року, яка пройде у Дубаї.

Повністю електричний MUSE – спільна робота W Motors і китайської ICONIQ Motor, партнерами яких виступають Magna Steyr, Microsoft і влада ОАЕ.

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Безпілотник оснащений автономною системою управління 4-5 рівня, інноваційним інтерфейсом і підключений до хмарної системи дистанційного керування та контролю. Салон автомобіля ще на виробництві адаптується під вимоги замовника.

Збірку безпілотників налагодять на новому заводі W Motors у Дубаї. Перша черга будівництва комплексу буде завершена в четвертому кварталі цього року. Одночасно з попереднім показом MUSE влада міста анонсували стратегію розвитку безпілотного транспорту. Перехід до автономних автомобілів дозволить щорічно поповнювати бюджет на 22 мільярди дирхам, скоротити кількість шкідливих викидів і ДТП.

Влітку минулого року стало відомо, що в лінійці W Motors з'явиться суперкар початкового рівня, який буде конкурувати з Ferrari 488, а також "заряджений" кросовер. Останній буде "більш ексклюзивним і спортивним у плані матеріалів", ніж Lamborghini Urus.

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